Alberto Sordi, a 20 anni dalla morte le sue frasi più celebri dai film

"Popolo, ma che te sei messo in testa? Ma che vuoi? Vuoi comanna' te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Ma se non sei manco barone chi sei? Sei tutti l'altri! E tutti l'altri chi so'? Rispondi! Rispondi a me, invece di assalta' i castelli! So' li avanzi de li papi, de li cardinali, de li baroni, e l'avanzi che so'? So' monnezza! Popolo, sei ‘na monnezza! E vuoi mette' bocca?“. Il frate interpretato da Sordi si rivolge così al popolo che protesta nella Roma dell’Ottocento governata dal Papa Re nel film Nell'anno del signore (1969)