Alberto Sordi è il Marchese del Grillo in nuovo murale a Roma

Dopo i murales di Gigi Proietti al Tufello e di Anna Magnani al Tiburtino III, questo pomeriggio abbiamo inaugurato il ritratto di Alberto Sordi a Garbatella: un bellissimo progetto della Fondazione Roma Cares della AS Roma, in collaborazione con la Regione Lazio, per promuovere l'arte e il decoro nelle periferie della città. Attraverso i 'volti della romanità" vogliamo omaggiare personaggi illustri di Roma e valorizzare il tessuto sociale e culturale dei vari quartieri".

È quanto ha dichiarato Massimiliano Valeriani, assessore regionale all'Urbanistica e alle Politiche abitative, durante l'inaugurazione del murale di Alberto Sordi, realizzato dallo street artist LucamaleonteIl grazie alla Fondazione Roma Cares della As Roma in occasione dell'anniversario della nascita del grande attore.

Sempre oggi, nel giorno del compleanno di Sordi, oltre a svelare il murale è stata apposta anche una targa in sua memoria di Alberto nello stabile in cui visse da bambino, in via Fausto Vettor, 34: l’iniziativa rientra nei progetti messi a punto dal Club e dalla Fondazione, Roma Cares, per le celebrazioni dei 150 anni di Roma Capitale.