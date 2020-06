Alberto Sordi, Alessio Accardo sceglie Il Marito

Nella sconfinata filmografia di Alberto Sordi, Il marito fa parte di quella nutrita galleria di ritratti sociologici dell’italiano medio dell’Italia del miracolo economico.

E più in particolare di quella che potremmo considerare una sorta di “quadrilogia dello stato civile”, che comprende Il seduttore, Lo scapolo e infine Il vedovo. Commedie in cui lo svolgimento della trama smentisce quasi sempre il titolo del film: nel senso che il seduttore non lo è poi più di tanto, lo scapolo alla fine si sposa, il vedovo tutti sanno come va a finire, e anche questo “marito” in definitiva si dimostra sempre piuttosto refrattario ai doveri coniugali.