In vendita la villa che fu di Alberto Sordi a Castiglioncello

La dimora a picco sul mare di fine '800, appartenuta prima al pittore Vittorio Corcos e poi al celebre Albertone che amava definirla "la villa delle vacanze meravigliose", è in vendita per sei milioni di euro

In vendita per sei milioni di euro Villa Corcos-Sordi, la dimora di fine '800 appartenuta prima al pittore Vittorio Corcos e poi ad Alberto Sordi, a picco sul mare di Castiglioncello (Livorno), la 'Perla del Tirreno' amata dai Macchiaioli e immortalata nel Sorpasso di Dino Risi, buen ritiro del cinema italiano che fu, da Suso Cecchi D'Amico a Marcello Mastroianni. Lo rende noto Engel & Voelkers, gruppo specializzato nel settore dell'immobiliare di pregio.

“La villa delle vacanze meravigliose”

Alberto Sordi, spiega una nota, acquistò Villa Corcos nel 1962, negli anni in cui Castiglioncello ospitava le dimore di celebri personaggi del cinema italiano. Tuttavia il grande attore romano, non amando la mondanità, preferiva godersi la riservatezza della sua dimora estiva, che chiamava "la villa delle vacanze meravigliose", pur non andandoci spesso. Fu proprio Sordi a ingrandire la villa e a installarvi una piscina panoramica di acqua salata con una vista mozzafiato sul mare. Il fratello Giuseppe, invece, ci viveva stabilmente. Poco dopo la morte del grande attore romano, Castiglioncello lo ha omaggiato dedicandogli la passeggiata: 'Lungomare Alberto Sordi', nel tratto vicino a Villa Corcos-Sordi. L'attuale proprietario, che acquistò la villa da Sordi nel 1996, ha finemente restaurato la proprietà stando attento a preservare ogni affresco, ogni mobile d'epoca, ogni statua. I ritratti, sia di Sordi sia del pittore Corcos, sono ancora al loro posto, così come è rimasto intatto lo studio di Albertone.



La proprietà conta una villa padronale di 900 mq che si sviluppa su quattro piani con torretta, due dependance indipendenti e un grande parco. "Questa dimora esclusiva è l'investimento ideale per chi cerca una casa di rappresentanza o un immobile storico da trasformare in un boutique hotel di lusso - dichiara Helio Cordeiro Teixeira, managing director del Market Center di Roma di Engel & Voelkers -. Ristrutturata con cura, Villa Corcos-Sordi è una proprietà unica nel suo genere".