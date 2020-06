Alberto Sordi, Akim Zejjari sceglie Il Vigile

Quale maschera di Sordi scegliere? Il marito o il vigile? Una bella scelta amletica ma io tifo per il mitologico Ottavio Celletti, il vigile zelante, narciso e codardo dell’irresistibile film di Luigi Zampa

Siamo nel 1960 e il vigile è una delle prime commedie all’Italiana che graffia l’immagine dell’Italia del boom economico con una satira sul servilismo e la corruzione. Il film venne interamente girato a Viterbo perché il comune di Roma non diede l’autorizzazione per le riprese, per quale motivo?

approfondimento Sky Cinema Collection, un canale a tutto classici Perché il film si ispira a un fatto di cronaca vero accaduto nel 1959: quello di un vigile che osò multare il questore di Roma e che per questo finì in disgrazia…Un ruolo d’oro per il grande Alberto Sordi che qui è all’ennesima potenza nei panni di uno sfaticato che a furia di raccomandazioni riesce a avere un posto a tempo indeterminato da vigile urbano. Un vero riscatto per questo disgraziato che veniva accolto in osteria a suon di pernacchie. E così eccolo nella sua divisa in pelle “sado maso” a vendicarsi a suon di multe contro il mondo, peccato che a un certo punto multa anche il sindaco di Roma interpretato dal grandissimo Vittorio de Sica.