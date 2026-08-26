Il Gattopardo, confronto tra attori del cast della serie Netflix e del film del '63. FOTO
Questa sera, mercoledì 26 agosto, in tv va in onda il film di Visconti. Mettiamo a confronto gli interpreti della pellicola e quelli dello show di Tom Shankland, disponibile sulla piattaforma di streaming. Scelte attoriali diverse che vedono raccogliere da interpreti moderni l'eredità di grandi nomi del cinema del passato per la serie che adatta per la 2° volta il romanzo omonimo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
A cura di Camilla Sernagiotto