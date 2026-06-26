Donkey, lo spin-off di Shrek su Ciuchino uscirà nel 2028

Il film d’animazione Donkey, lo spin-off della saga cinematografica di Shrek incentrato sul personaggio dell’ asino parlante Ciuchino , uscirà nei cinema il 30 giugno 2028 . Nella versione originale, Eddie Murphy presterà la voce al protagonista della pellicola, che racconterà le origini dell’asino e di come è diventato Ciuchino. Il film è diretto da Charlie Bean (LEGO Ninjago – The LEGO Ninjago Movie e il live-action Lilli e il Vagabondo), prodotto da Rebecca Huntley (Kung Fu Panda 4 e Troppo cattivi) e co-diretto da Matt Flynn, che per DreamWorks ha già lavorato come story artist nei film d’animazione Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio (2022), Il robot selvaggio (2024) e Troppo cattivi 2 (2025).

IL NUOVO FILM SHREK 5 IN ARRIVO NEL 2027

Nell’estate 2027, Universal e DreamWorks distribuiranno il film d’animazione Shrek 5, diretto dai veterani del franchise Conrad Vernon e Walt Dohrn. Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz riprenderanno nella versione originale i rispettivi ruoli di Shrek, Ciuchino e Fiona. Anche Zendaya si unirà al cast. Il franchise di Shrek ha avuto inizio nel 2001 con l’omonimo film d’animazione, che nello stesso anno è stato anche presentato in anteprima al Festival di Cannes, dove ha gareggiato per la Palma d’Oro, e che nel 2002 ha vinto il primo Premio Oscar in assoluto nella categoria Miglior film d’animazione. La pellicola ha incassato quasi 500 milioni di dollari in tutto il mondo. Nel primo capitolo, il grosso orco verde Shrek, che vive da solo in una casetta sperduta ai margini di una palude, incontra un giorno un asino parlante, Ciuchino, perseguitato dalle guardie dello spietato sovrano Lord Farquaad. Nel frattempo, proprio il Lord interpella lo specchio magico e scopre che, per diventare re, dovrà sposare la principessa Fiona, rinchiusa in cima alla torre di un castello sorvegliato da un drago e situato all’interno di un vulcano, circondato da un mare di lava bollente. Proprio Shrek dovrà liberare la principessa che, colpita da un antico incantesimo, ogni notte al calar del sole si trasforma in un’orchessa. Alla fine, tra i due scoppia l’amore e, sventato il piano di Lord Farquaad, vivono per sempre “orrendi e contenti”. Il film è stato seguito da tre sequel, rispettivamente Shrek 2 (2004), Shrek Terzo (2007) e Shrek e vissero per sempre felici e contenti (2010), e da due spin-off, rispettivamente Il gatto con gli stivali (2011) e Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio (2022). Insieme, hanno incassato oltre tre miliardi di dollari in tutto il mondo.