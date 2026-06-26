Drew Barrymore, la dedica a Cameron Diaz per la loro amicizia

storia di una lunga amicizia

Drew Barrymore e Cameron Diaz, infatti, non si sono conosciute sul set della saga cinematografica degli anni Duemila Charlie’s Angels ma, come aveva raccontato Barrymore nel 2021 in una diretta Instagram, “è ancora la mia migliore amica e sorella. Ci siamo conosciute quando io avevo 14 anni e lei 16. Lavoravo in una caffetteria e lei era una giovane modella”. Negli anni, “abbiamo vissuto insieme la nascita, la vita, la morte, il matrimonio, il divorzio, gli alti e bassi, il lavoro, i fidanzati, gli amici, i viaggi...non c’è niente che non abbiamo fatto insieme”. Nella quotidianità, Diaz ha insegnato a Barrymore a cucinare, mentre Barrymore ha aiutato Diaz a preparare la cena per il primo appuntamento con il musicista Benji Madden, che ha poi sposato nel 2015 e con il quale lo scorso maggio ha avuto il terzo figlio. All’epoca, la conduttrice aveva accompagnato al supermercato l’attrice e l’aveva poi assistita in cucina nella preparazione di una cena a base di costolette d’agnello e cous cous. Sempre nella diretta Instagram, Barrymore aveva aggiunto di mantenere una comunicazione costante con Diaz: “Io e Cameron tendiamo a scambiarci messaggi mentre ci prepariamo. Ci mandiamo video di noi stesse dai nostri armadi mentre ci vestiamo, balliamo e condividiamo informazioni. Questa è la nostra forma di comunicazione”.

Entrambe, poi, sono state vicine l’una all’altra nei momenti più difficili. Nel 2016, Barrymore si era separata dal marito Will Kopelman e aveva sviluppato una dipendenza dall’alcol. In un’intervista al quotidiano Los Angeles Times, Diaz aveva definito il momento “un periodo difficile”. Tuttavia, “sapevo che se le fossimo rimasti tutti accanto e le avessimo dato il supporto di cui aveva bisogno, avrebbe trovato la sua strada. Ho assoluta fiducia in lei”. Sull’infanzia dell’amica, aveva aggiunto: “Non potete nemmeno immaginare quanto sia stato difficile per lei da bambina, e poi è riuscita a emergere con la capacità di salvarsi da sola”. Nonostante le difficoltà, Barrymore aveva riacquisito la sobrietà. Nel gennaio 2025, la conduttrice aveva già rivolto sui social parole di riconoscenza all’attrice: “Mi basta starle davanti e lei vede tutto ciò che sono, tutto ciò che rappresento. Mi guarda e mi vede”. Ancora, nell’aprile 2026 Diaz è stata ospite del talk The Drew Barrymore Show insieme ai colleghi della serie tv Outcome Keanu Reeves, Matt Bomer e Jonah Hill, e ha rivelato cosa la infastidisce di più quando ha ospiti a casa: le persone che non si tolgono le scarpe. A riprova della grande confidenza tra le due attrici, Barrymore aveva scherzato dicendo che i visitatori della casa dell’amica avrebbero dovuto “indossare un preservativo per il corpo”.