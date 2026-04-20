Drew Barrymore non indosserà più reggiseni: "Sono troppo vecchia"

La star torna al centro dell’attenzione con una dichiarazione che unisce ironia e autenticità, toccando un aspetto quotidiano spesso dato per scontato: il rapporto con l’abbigliamento intimo. L’attrice, oggi 51enne, ha raccontato senza filtri la propria decisione di rinunciare ai reggiseni tradizionali, preferendo soluzioni più comode e meno costrittive
Drew Barrymore lancia la sua crociata contro la scomodità, dichiarando che a farle da guida è la scelta del comfort: basta reggiseni scomodi.
La diva di Hollywood torna al centro dell’attenzione con una dichiarazione che unisce ironia e autenticità, toccando un aspetto quotidiano spesso dato per scontato: il rapporto con l’abbigliamento intimo. L’attrice, oggi 51enne, ha infatti raccontato senza filtri la propria decisione di rinunciare ai reggiseni tradizionali, preferendo soluzioni più comode e meno costrittive.
L’episodio che ha acceso il dibattito risale alla scorsa settimana, quando Drew Barrymore è stata protagonista di un momento particolarmente spontaneo durante un’intervista con il comico Chris Fleming nel corso del programma The Drew Barrymore Show. Con tono scherzoso ma deciso, Drew Barrymore ha affermato: “I don’t want to wear a bra… I’m over a bra. I’m too old, and I won’t wear one" (in italiano: "Non voglio indossare un reggiseno... ho superato il reggiseno. Sono troppo vecchia e non ne indosserò uno").
A sottolineare ulteriormente il concetto, Drew Barrymore ha compiuto un gesto emblematico, sbottonando la camicia e mostrando l’alternativa scelta al reggiseno. La scena è stata successivamente condivisa su Instagram, contribuendo a diffondere rapidamente il messaggio e a rafforzare l’identificazione del pubblico con l’attrice.
Potete guardare la clip del momento in cui Barrymore mostra l'alternativa da lei scelta al reggiseno nel video che trovate in fondo a questo articolo.
Bodysuit al posto del reggiseno
Alla base della scelta di Drew Barrymore c’è l’utilizzo dei bodysuit, capi modellanti che permettono di ottenere sostegno senza ricorrere al ferretto. Si tratta di una soluzione che unisce praticità e comfort, mantenendo al tempo stesso una certa definizione della silhouette.
Tra le opzioni disponibili, emerge un modello scollo a cucchiaio firmato Shapermint, venduto a 28 dollari rispetto ai 30 iniziali. Il tessuto, descritto da chi lo ha provato come elastico nei punti giusti, garantisce un effetto levigante percepito come “smoothing without suffocating”. Le spalline regolabili e la compressione leggera consentono inoltre di sostenere il seno senza necessità di ulteriori supporti.
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Una scelta che riflette nuove esigenze
La posizione espressa da Drew Barrymore evidenzia un cambiamento nelle abitudini legate all’abbigliamento, con una crescente attenzione verso il comfort e la funzionalità. L’abbandono del reggiseno con ferretto, in favore di alternative più morbide e versatili, rappresenta una risposta concreta a esigenze quotidiane sempre più diffuse.
Seguendo questo orientamento, i bodysuit si affermano come una soluzione capace di coniugare sostegno e libertà, contribuendo a ridefinire il concetto stesso di intimo. Un segnale di come anche scelte personali possano riflettersi in tendenze più ampie, influenzando il modo in cui si interpreta il rapporto tra moda e benessere.
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Il rapporto con il corpo e il tempo che passa
Un passaggio particolarmente significativo emerge quando Drew Barrymore affronta il tema con il suo tipico equilibrio tra leggerezza e consapevolezza. “Non mi importa più nulla”, ha dichiarato, lasciando trasparire come il trascorrere degli anni abbia modificato profondamente anche il modo di confrontarsi con le aspettative legate al corpo.
Si tratta di una presa di posizione che si inserisce in un percorso personale più ampio. In una recente puntata della rubrica Scared to Wear, sempre all’interno di The Drew Barrymore Show, Drew Barrymore aveva già condiviso riflessioni intime sulle trasformazioni fisiche seguite alla maternità. Parlando delle sue figlie Olive e Frankie, Drew Barrymore aveva raccontato con sincerità le difficoltà affrontate dopo i cesarei e il rapporto complesso sviluppato con il proprio corpo.
“Le cose cambiano, ed è normale”, ha spiegato Drew Barrymore, sottolineando quanto possa essere impegnativo accettare questi mutamenti, soprattutto in un contesto in cui l’immagine continua a rivestire un ruolo centrale. Le parole di Drew Barrymore si collocano così all’interno di un dibattito sempre più attuale, che non riguarda soltanto il mondo dello spettacolo, ma anche la percezione del corpo nella vita quotidiana.
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L’attrice è nata in California il 22 febbraio 1975. La sua carriera è iniziata a 11 mesi con uno spot tv. A 5 anni ha esordito al cinema, a 7 è diventata una delle star bambine più celebri di Hollywood grazie al ruolo di Gertie in E.T. l'extra-terrestre di Spielberg. Da allora i progetti di successo a cui ha partecipato sul piccolo e grande schermo sono tantissimi, fino alla pausa dai set che si è presa da qualche anno. Per il suo compleanno, ecco i personaggi più celebri che ha interpretato in film e serie