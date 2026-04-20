Drew Barrymore non indosserà più reggiseni: "Sono troppo vecchia"

La star torna al centro dell’attenzione con una dichiarazione che unisce ironia e autenticità, toccando un aspetto quotidiano spesso dato per scontato: il rapporto con l’abbigliamento intimo. L’attrice, oggi 51enne, ha raccontato senza filtri la propria decisione di rinunciare ai reggiseni tradizionali, preferendo soluzioni più comode e meno costrittive

Drew Barrymore lancia la sua crociata contro la scomodità, dichiarando che a farle da guida è la scelta del comfort: basta reggiseni scomodi.

La diva di Hollywood torna al centro dell’attenzione con una dichiarazione che unisce ironia e autenticità, toccando un aspetto quotidiano spesso dato per scontato: il rapporto con l’abbigliamento intimo. L’attrice, oggi 51enne, ha infatti raccontato senza filtri la propria decisione di rinunciare ai reggiseni tradizionali, preferendo soluzioni più comode e meno costrittive.

L’episodio che ha acceso il dibattito risale alla scorsa settimana, quando Drew Barrymore è stata protagonista di un momento particolarmente spontaneo durante un’intervista con il comico Chris Fleming nel corso del programma The Drew Barrymore Show. Con tono scherzoso ma deciso, Drew Barrymore ha affermato: “I don’t want to wear a bra… I’m over a bra. I’m too old, and I won’t wear one" (in italiano: "Non voglio indossare un reggiseno... ho superato il reggiseno. Sono troppo vecchia e non ne indosserò uno").

A sottolineare ulteriormente il concetto, Drew Barrymore ha compiuto un gesto emblematico, sbottonando la camicia e mostrando l’alternativa scelta al reggiseno. La scena è stata successivamente condivisa su Instagram, contribuendo a diffondere rapidamente il messaggio e a rafforzare l’identificazione del pubblico con l’attrice.

Potete guardare la clip del momento in cui Barrymore mostra l'alternativa da lei scelta al reggiseno nel video che trovate in fondo a questo articolo.