Incredibile Drew Barrymore agli MTV Movie & TV Awards 2023, benché l’attrice abbia abbandonato il suo ruolo di conduttrice pochi giorni prima dell’evento. Nonostante questo, la 48enne ha aperto la serata in grande stile, dilettandosi in una scenetta esilarante (preregistrata) che l’ha vista vestire i panni di Josie Grossie di Mai stata baciata, la commedia romantica che l’ha resa celebre nel lontano 1999.

Lo sketch di Drew Barrymore

Drew Barrymore sa come sorprendere il pubblico, non c’è nulla da dire. Dopo aver rinunciato al ruolo di conduttrice degli MTV Movie & TV Awards 2023 per solidarietà allo sciopero della Writers Guild of America, l’attrice ha fatto la sua comparsa all’evento con un divertente sketch preregistrato, che l’ha vista tornare ad interpretare la protagonista del film Mai stata baciata. “Ho ascoltato gli sceneggiatori e, per rispettarli veramente, smetterò di condurre gli MTV Movie & TV Awards in solidarietà con lo sciopero – aveva annunciato l’attrice qualche giorno prima -. Tutto ciò che celebriamo e onoriamo del cinema e della televisione nasce dalla loro creazione”.