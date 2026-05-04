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Cameron Diaz e Benji Madden danno il benvenuto a Nautas, il loro terzo figlio

Spettacolo
©Getty

La coppia, sposatasi nel 2015, ha annunciato l’arrivo del piccolo Nautas con un carosello su Instagram. La gravidanza è stata portata avanti nel massimo riserbo. «Sebbene siamo felicissimi, sentiamo anche un forte istinto di proteggere la privacy del nostro piccolino», hanno scritto sui social

La coppia Cameron Diaz-Benji Madden ha un nuovo figlio. Il membro della band pop-punk Good Charlotte lo ha annunciato con un post su Instagram, sotto cui l’attrice ha commentato con delle emoji a forma di cuore.

“Io e Cameron siamo felici, emozionati e ci sentiamo davvero BENEDETTI nell’annunciare la nascita del nostro terzo figlio”, ha scritto.

IL NOME DEL BAMBINO E IL SUO SIGNIFICATO

Il nuovo arrivato in famiglia si chiama Nautas che, come spiegato nel post, significa “marinaio, navigatore, viaggiatore, colui che intraprende un viaggio e non teme l’ignoto”. Un augurio che i genitori fanno al neonato.

Il post con cui hanno dato la notizia, infatti, è un carosello con varie illustrazioni che si conclude con una carta da gioco in cui c’è scritto: “Ogni grande leggenda inizia con un singolo viaggio. Traccia la tua rotta. Mantieni la bussola ben orientata. Il mondo è tuo”.

Dopo aver rivelato il nome del piccolo, Madden ha aggiunto: “Amiamo la vita con la nostra famiglia: i nostri figli sono sani e felici, e ne siamo grati!!”.

L’annuncio è stato una sorpresa per i fan della coppia che non aveva fatto trapelare nulla sulla gravidanza.

Diaz e Madden si sono sposati nel 2015 e hanno altri due figli, Raddix di sei anni e Cardinal di due. Da sempre sono molto attenti a tenerli lontano dai riflettori.

“Sebbene siamo felicissimi – scrivono sui social - sentiamo anche un forte istinto di proteggere la privacy del nostro piccolino”. Quindi niente video, niente foto, né ulteriori dettagli al di là del nome. La coppia si è limitata a scrivere che il bimbo è molto “cute”, carino. 

FOTOGALLERY

Lucia Sabatelli/Action Press/ Shutterstock via Ipa/Fotogramma - Getty Images - Getty Images

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