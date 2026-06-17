Il sequel è previsto nelle sale cinematografiche il 30 giugno 2027 e DreamWorks e Universal Pictures hanno pubblicato un primo teaser trailer che offre un'anticipazione più ampia rispetto alla semplice conferma del progetto diffusa in precedenza

Manca ancora circa un anno all'uscita di Shrek 5, ma l'attesa attorno al nuovo capitolo della saga animata continua a crescere. Il sequel, tra i più attesi dai fan della serie, è previsto nelle sale cinematografiche il 30 giugno 2027 e, in vista del debutto, DreamWorks e Universal Pictures hanno pubblicato un primo teaser trailer (che potete guardare nel video in alto, in testa a questo articolo) che offre un'anticipazione più ampia rispetto alla semplice conferma del progetto diffusa in precedenza.

Le prime immagini promozionali mostrano la riunione della storica banda di personaggi che ha reso celebre il franchise. Nel teaser compaiono infatti Shrek, doppiato da Mike Myers, Asino, interpretato da Eddie Murphy, e la principessa Fiona, alla quale presta la voce Cameron Diaz. Accanto a loro fanno la loro apparizione anche i figli della coppia, coinvolti in una nuova avventura.

Il film lascia intuire che la vicenda sarà legata, in qualche modo, al ricongiungimento con Felicia, la figlia interpretata da Zendaya. Nel teaser, tuttavia, il personaggio viene mostrato soltanto per un istante estremamente breve.

Le prime anticipazioni sulla trama

Il filmato include inoltre rapide apparizioni di Farkle, doppiato da Skyler Gisondo, e di Feargus, al quale dà voce Marcello Hernandez. I due personaggi sono i fratelli di Felicia e gli altri due figli di Shrek e Fiona.

Tra le anticipazioni più sorprendenti del teaser emerge anche un importante sviluppo della vicenda: l'intera famiglia finisce infatti in prigione. Nelle immagini compare inoltre l'Uomo di pan di zenzero, che sembra essere dotato di impianti per il sedere realizzati con caramelle gommose.

Pur senza svelare molti dettagli sulla storia, il primo assaggio di Shrek 5 conferma il ritorno dei personaggi più amati della saga e prepara il terreno al nuovo capitolo, che arriverà al cinema nell'estate del 2027.