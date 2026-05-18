Un cult movie ricco di retroscena e curiosità, che torna in tv su La7 Cinema lunedì 18 maggio alle 23.20. Uscito l’8 marzo 1996 nelle sale americane, la pellicola ideata e realizzata dai fratelli Coen ha vinto di due premi Oscar, uno per la migliore sceneggiatura originale e uno per la migliore attrice protagonista, Frances McDormand. Scopriamo tutto quello che bisogna sapere, dalla trama al cast

Interpretato da William H. Macy, Jerry escogita un piano criminale tanto audace quanto maldestro: organizzare il rapimento della moglie Jean per estorcere denaro al facoltoso suocero Wade, proprietario della concessionaria di famiglia. Presentato al Festival di Cannes del 1996, dove valse ai Coen il premio per la miglior regia, Fargo conquistò anche due Premi Oscar grazie alla sceneggiatura originale e alla straordinaria interpretazione di Frances McDormand nei panni dell’indimenticabile Marge Gunderson. Un cult ricco di retroscena e curiosità, che torna in tv su La7 Cinema questa sera, lunedì 18 maggio alle 23.20.

I fratelli Coen intrecciano noir, black comedy e provincia americana in un racconto che esplora avidità, incompetenza e moralità, mantenendo una tensione costante senza rinunciare a un umorismo gelido e surreale. Il risultato è un thriller atipico, dove l’ordinarietà del paesaggio e dei personaggi amplifica l’assurdità della violenza.

Nel gelo implacabile del Minnesota del 1987, Fargo segue Jerry Lundegaard, un mediocre venditore d’auto soffocato da crescenti difficoltà economiche e da un’ambizione superiore alle sue capacità. Nel tentativo di risolvere i propri problemi finanziari, Jerry mette in moto un piano criminale apparentemente semplice, ma destinato rapidamente a sfuggirgli di mano. Da questa decisione prende forma una catena di eventi sempre più complessa, in cui errori, avidità e imprevedibilità trasformano una truffa mal congegnata in una vicenda criminale ben più oscura. Parallelamente, entra in scena Marge Gunderson, capo della polizia locale, il cui acume investigativo e la cui calma metodica diventano il contrappunto morale a un universo dominato dall’assurdo. I fratelli Coen costruiscono così un racconto che mescola tensione, ironia nera e critica sociale, dove la banalità del male emerge nel contrasto tra l’apparente normalità quotidiana e l’escalation di violenza.

William H. Macy offre una performance magistrale nel ruolo di Jerry Lundegaard, uomo comune travolto dalle proprie scelte disperate, mentre Steve Buscemi e Peter Stormare incarnano una coppia criminale memorabile, sospesa tra comicità grottesca e minaccia brutale. L’alchimia tra i protagonisti contribuisce in modo decisivo all’equilibrio unico del film.

Regia, stile e produzione



Scritto, diretto, prodotto e montato da Joel ed Ethan Coen, Fargo rappresenta uno dei vertici della loro filmografia. La regia unisce precisione formale e ironia nera, sfruttando i paesaggi innevati come elemento narrativo e simbolico. Nonostante l’incipit presenti la storia come vera, il film gioca volutamente con il confine tra realtà e finzione, rafforzando il coinvolgimento dello spettatore. La fotografia di Roger Deakins e la colonna sonora di Carter Burwell contribuiscono a creare un’atmosfera inconfondibile, fatta di isolamento, fatalismo e inquietudine.

Accoglienza critica

Fin dalla sua uscita nel 1996, Fargo è stato accolto con entusiasmo quasi unanime dalla critica internazionale. Considerato uno dei migliori lavori dei Coen, il film è stato lodato per la sceneggiatura brillante, la costruzione dei personaggi e la capacità di fondere generi diversi con rara efficacia. Critici come Roger Ebert lo hanno definito un capolavoro contemporaneo, sottolineandone l’originalità narrativa e la profondità tematica.