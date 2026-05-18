Un cult movie ricco di retroscena e curiosità, che torna in tv su La7 Cinema lunedì 18 maggio alle 23.20. Uscito l’8 marzo 1996 nelle sale americane, la pellicola ideata e realizzata dai fratelli Coen ha vinto di due premi Oscar, uno per la migliore sceneggiatura originale e uno per la migliore attrice protagonista, Frances McDormand. Scopriamo tutto quello che bisogna sapere, dalla trama al cast
Nel 1996 i fratelli Coen firmavano uno dei loro capolavori più celebri: Fargo, film noir grottesco e gelido che ancora oggi resta un punto di riferimento del cinema contemporaneo.
Scritto, diretto, prodotto e montato dal duo di fratelli cineasti, il film trasporta gli spettatori nel rigido inverno del 1987, seguendo la disperata parabola di Jerry Lundegaard, venditore d’auto di Minneapolis con gravi difficoltà economiche.
Interpretato da William H. Macy, Jerry escogita un piano criminale tanto audace quanto maldestro: organizzare il rapimento della moglie Jean per estorcere denaro al facoltoso suocero Wade, proprietario della concessionaria di famiglia. Presentato al Festival di Cannes del 1996, dove valse ai Coen il premio per la miglior regia, Fargo conquistò anche due Premi Oscar grazie alla sceneggiatura originale e alla straordinaria interpretazione di Frances McDormand nei panni dell’indimenticabile Marge Gunderson. Un cult ricco di retroscena e curiosità, che torna in tv su La7 Cinema questa sera, lunedì 18 maggio alle 23.20.
Nel cast figurano inoltre William H. Macy, Steve Buscemi e Peter Stormare, che contribuiscono a dare vita ai memorabili personaggi del film, ricco di curiosità.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Fargo, dalla trama al cast.
La trama
Ambientato tra le distese innevate del Minnesota e del North Dakota, il film Fargo costruisce una crime story solo apparentemente semplice, trasformando un maldestro piano criminale in una spirale di eventi sempre più imprevedibili.
Nel gelo implacabile del Minnesota del 1987, Fargo segue Jerry Lundegaard, un mediocre venditore d’auto soffocato da crescenti difficoltà economiche e da un’ambizione superiore alle sue capacità. Nel tentativo di risolvere i propri problemi finanziari, Jerry mette in moto un piano criminale apparentemente semplice, ma destinato rapidamente a sfuggirgli di mano. Da questa decisione prende forma una catena di eventi sempre più complessa, in cui errori, avidità e imprevedibilità trasformano una truffa mal congegnata in una vicenda criminale ben più oscura. Parallelamente, entra in scena Marge Gunderson, capo della polizia locale, il cui acume investigativo e la cui calma metodica diventano il contrappunto morale a un universo dominato dall’assurdo. I fratelli Coen costruiscono così un racconto che mescola tensione, ironia nera e critica sociale, dove la banalità del male emerge nel contrasto tra l’apparente normalità quotidiana e l’escalation di violenza.
I fratelli Coen intrecciano noir, black comedy e provincia americana in un racconto che esplora avidità, incompetenza e moralità, mantenendo una tensione costante senza rinunciare a un umorismo gelido e surreale. Il risultato è un thriller atipico, dove l’ordinarietà del paesaggio e dei personaggi amplifica l’assurdità della violenza.
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Cast e interpretazioni
Il film Fargo si distingue per un ensemble straordinario guidato da Frances McDormand, premiata con l’Oscar per la sua interpretazione di Marge Gunderson, poliziotta incinta dotata di intelligenza acuta e sorprendente fermezza.
William H. Macy offre una performance magistrale nel ruolo di Jerry Lundegaard, uomo comune travolto dalle proprie scelte disperate, mentre Steve Buscemi e Peter Stormare incarnano una coppia criminale memorabile, sospesa tra comicità grottesca e minaccia brutale. L’alchimia tra i protagonisti contribuisce in modo decisivo all’equilibrio unico del film.
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Regia, stile e produzione
Scritto, diretto, prodotto e montato da Joel ed Ethan Coen, Fargo rappresenta uno dei vertici della loro filmografia. La regia unisce precisione formale e ironia nera, sfruttando i paesaggi innevati come elemento narrativo e simbolico. Nonostante l’incipit presenti la storia come vera, il film gioca volutamente con il confine tra realtà e finzione, rafforzando il coinvolgimento dello spettatore. La fotografia di Roger Deakins e la colonna sonora di Carter Burwell contribuiscono a creare un’atmosfera inconfondibile, fatta di isolamento, fatalismo e inquietudine.
Accoglienza critica
Fin dalla sua uscita nel 1996, Fargo è stato accolto con entusiasmo quasi unanime dalla critica internazionale. Considerato uno dei migliori lavori dei Coen, il film è stato lodato per la sceneggiatura brillante, la costruzione dei personaggi e la capacità di fondere generi diversi con rara efficacia. Critici come Roger Ebert lo hanno definito un capolavoro contemporaneo, sottolineandone l’originalità narrativa e la profondità tematica.
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L’ambientazione
Tra gli aspetti più curiosi legati a Fargo ce n’è uno che compare fin dai primi secondi: l’avviso iniziale sostiene che la vicenda sia tratta da eventi realmente accaduti, ma si tratta di una scelta volutamente ingannevole. Gli autori inserirono questa falsa premessa perché convinti che gli spettatori fossero più coinvolti da una storia presentata come vera. La finzione fu mantenuta persino durante la lavorazione: gli stessi attori scoprirono che i fatti narrati erano inventati soltanto dopo tre settimane dall’avvio delle riprese. Un’altra particolarità riguarda l’ambientazione. Il film è stato girato interamente in Minnesota, e per rendere credibile l’accento locale il cast si esercitò studiando il manuale linguistico How to Talk in Minnesota. Nonostante il titolo, però, la troupe non ha mai realizzato alcuna scena nella città di Fargo, che resta quindi solo un riferimento narrativo.
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I personaggi
Anche dietro la realizzazione di Fargo si nascondono diversi dettagli singolari legati agli interpreti e alle scelte narrative. Frances McDormand ha raccontato che la particolare andatura della sua Marge non fu una scelta recitativa: era semplicemente costretta a muoversi così a causa del cuscino utilizzato per simulare la gravidanza, che le impediva qualunque passo più naturale. Un altro elemento quasi “matematico” riguarda la sceneggiatura: a un certo punto il personaggio interpretato da Steve Buscemi afferma che tutto si risolverà entro trenta minuti, e la storia si conclude davvero mezz’ora dopo quella battuta, in una sorta di ironico conto alla rovescia voluto dagli autori. Per costruire il rapporto tra i coniugi protagonisti, i registi chiesero a McDormand e a John Carroll Lynch di inventare autonomamente il passato della coppia, senza ricevere indicazioni. Gli attori immaginarono così che i due si fossero conosciuti anni prima in polizia e che, per mantenere un equilibrio familiare, il marito avesse poi lasciato il servizio scegliendo la vita domestica, ritenendo la moglie più portata per la carriera in divisa. Infine, il taciturno criminale interpretato da Peter Stormare resta memorabile anche per la sua estrema essenzialità: in tutto il film pronuncia appena 18 battute.
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Nella cultura di massa
Un effetto inatteso della popolarità del film Fargo riguardò proprio Peter Stormare, che per molto tempo venne riconosciuto dal pubblico semplicemente come “il biondo di Fargo”. L’etichetta gli rimase talmente addosso da spingerlo a scherzarci sopra, battezzando la propria band, di cui era frontman, con il nome Blond From Fargo. Il riconoscimento istituzionale arrivò già nel 2006, quando il film fu selezionato per la conservazione nel National Film Registry della Library of Congress, archivio che tutela le opere considerate di particolare rilievo culturale, storico o estetico per gli Stati Uniti. L’eredità della pellicola è poi proseguita anche successivamente: nel 2014 è andata in onda la serie antologica Fargo, sviluppata con il coinvolgimento creativo di Joel Coen e Ethan Coen, che nel corso delle successive cinque stagioni ha rielaborato atmosfere e temi dell’opera originale attraverso nuove storie e personaggi. La sua fama generò persino una vicenda reale dai contorni tragici, raccontata nel film Kumiko, the Treasure Hunter (2014), co-scritto e diretto da David Zellner: la pellicola narra la storia di una giovane giapponese che, convinta che la trama di Fargo fosse vera, si reca negli Stati Uniti alla ricerca della valigetta di denaro nascosta nel racconto cinematografico, incontrando una serie di avversità e concludendosi con un finale a metà tra il tragico e l'onirico.
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Riconoscimenti e impatto culturale
Presentato al Festival di Cannes del 1996, dove vinse il premio per la miglior regia, Fargo ottenne sette candidature agli Oscar, conquistando due statuette: miglior sceneggiatura originale e miglior attrice protagonista.
Nel 2006 Fargo è stato inserito nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti per il suo valore culturale, storico ed estetico. Il suo impatto si è esteso ben oltre il cinema, ispirando nel 2014 l’omonima serie televisiva di successo, confermando la duratura influenza dell’opera nell’immaginario popolare.
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Nel 1996 i i fratelli Joel e Ethan Coen girano uno dei loro film più famosi: la black comedy Fargo, che nel 2014 ha ispirato l’omonima serie. Da Frances McDormand a William H. Macy, da Steve Buscemi a Peter Stormare, ecco cosa fanno oggi i protagonisti della pellicola cult degli anni ‘90