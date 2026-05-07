Lo statunitense, autore di "Hereditary" e "Eddington" punta sulla diva hollywoodiana, che si sta distinguendo come protagonista di cinema di genere (anche horror)

Scarlett Johannson sarà la nuova musa di Ari Aster, la notizia arriva dalla stampa a stelle e strisce, che riporta i dettagli del nuovo progetto cinematografico del regista e sceneggiatore americano.

Aster ha puntato sulla star di Black Widow per il suo prossimo film, Scapegoat, un'opera di cui firmerà la regia e ha già scritto la sceneggiatura.

Dopo Eddington, pellicola che ha debuttato al Festival di Cannes nel 2025, Aster conta di tornare sul set presto.

Il coinvolgimento di Johansson, però, comporterà una programmazione molto precisa dei tempi di produzione.

Prima di questo film l'attrice dovrà completare i progetti già concordati: il nuovo Esorcista di Mike Flanagan e The Batman II.

Scapegoat, già pronta la sceneggiatura di Aster Scarlett Johansson metterà presto a segno la sua prima collaborazione con Ari Aster, regista che si è distinto tra i colleghi come voce di rilievo nel campo del cinema horror a partire dal suo film d'esordio, Hereditary - Le radici del male del 2018.

L'autore di film apprezzati dalla critica e dal pubblico come Beau ha paura e Midsommar - Il villaggio dei dannati tornerà presumibilmente con una nuova storia disturbante, un soggetto tipico della sua filmografia.

Non sono noti, infatti, i dettagli di Scapegoat (letteralmente, capro espiatorio).

Il film, che avrebbe una sceneggiatura firmata dallo stesso Aster è un progetto dalla trama top secret.

Deadline, che ha riferito in esclusiva il coinvolgimento di Johansson nel cast, ha specificato che l'autore è stato al lavoro sulla scrittura per tutta la fine dello scorso anno. Conclusa la stesura, era evidente a lui, anche produttore del film con la sua Square Peg, che l'eroina di Jurassic World - La Rinascita sarebbe stata una protagonista perfetta. Leggi anche L'esorcista, Scarlett Johansson star del nuovo film di Mike Flanagan