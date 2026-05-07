Lo statunitense, autore di "Hereditary" e "Eddington" punta sulla diva hollywoodiana, che si sta distinguendo come protagonista di cinema di genere (anche horror)
Scarlett Johannson sarà la nuova musa di Ari Aster, la notizia arriva dalla stampa a stelle e strisce, che riporta i dettagli del nuovo progetto cinematografico del regista e sceneggiatore americano.
Aster ha puntato sulla star di Black Widow per il suo prossimo film, Scapegoat, un'opera di cui firmerà la regia e ha già scritto la sceneggiatura.
Dopo Eddington, pellicola che ha debuttato al Festival di Cannes nel 2025, Aster conta di tornare sul set presto.
Il coinvolgimento di Johansson, però, comporterà una programmazione molto precisa dei tempi di produzione.
Prima di questo film l'attrice dovrà completare i progetti già concordati: il nuovo Esorcista di Mike Flanagan e The Batman II.
Scapegoat, già pronta la sceneggiatura di Aster
Scarlett Johansson metterà presto a segno la sua prima collaborazione con Ari Aster, regista che si è distinto tra i colleghi come voce di rilievo nel campo del cinema horror a partire dal suo film d'esordio, Hereditary - Le radici del male del 2018.
L'autore di film apprezzati dalla critica e dal pubblico come Beau ha paura e Midsommar - Il villaggio dei dannati tornerà presumibilmente con una nuova storia disturbante, un soggetto tipico della sua filmografia.
Non sono noti, infatti, i dettagli di Scapegoat (letteralmente, capro espiatorio).
Il film, che avrebbe una sceneggiatura firmata dallo stesso Aster è un progetto dalla trama top secret.
Deadline, che ha riferito in esclusiva il coinvolgimento di Johansson nel cast, ha specificato che l'autore è stato al lavoro sulla scrittura per tutta la fine dello scorso anno. Conclusa la stesura, era evidente a lui, anche produttore del film con la sua Square Peg, che l'eroina di Jurassic World - La Rinascita sarebbe stata una protagonista perfetta.
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Il 2025 è stato un anno pieno di impegni e successi per Scarlett Johansson che tra pochi giorni sarà protagonista del Festival di Cannes con la pellicola in Concorso Paper Tiger.
A un anno dalla storica partecipazione al Festival europeo con Eleanor the Great, esordio alla regia dell'attrice di New York, c'è stata la promozione di Jurassic World - La Rinascita, uno dei maggiori successi della stagione 2025 al box office globale, e la messa a punto di nuovi progetti imminenti, dal nuovo film dell'universo de L'Esorcista firmato da Mike Flanagan, a The Batman II, le cui riprese partiranno questa estate.
Aster, dal canto suo, è arrivato nelle sale americane a luglio del 2025 con Eddington e, a quanto pare, ha iniziato a lavorare subito dopo al nuovo film.
Il set di Scapegoat dovrebbe aprirsi entro la fine dell'anno, non prima della conclusione per Johansson dei suoi progetti pregressi. Il film sarà targato A24, la compagnia che ha accompagnato in sala tutti i precedenti successi di Aster.
Intanto, i fan di Aster, si interrogano già su quale potrebbe essere il nuovo soggetto originale ideato dall'autore di culto.
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