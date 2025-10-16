Il 17 ottobre il western-horror-thriller contemporaneo fa il suo debutto nelle sale italiane, con un cast di attori del calibro di Joaquin Phoenix, Pedro Pascal ed Emma Stone. Il regista di "Hereditary", "Midsommar" e "Beau ha paura" torna con un ritratto di un'America dilaniata da teorie del complotto, violenza e razzismo

Esce il 17 ottobre in tutti i cinema italiani Eddington, film del maestro dell’horror contemporaneo Ari Aster che ha diretto un cast stellare: Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone, Austin Butler, Luke Grimes, Deirdre O'Connell, Clifton Collins Jr., Amélie Hoeferle e Micheal Ward. Un film d’ambientazione western dove però non mancano elementi contemporanei: dalla provincia americana al suprematismo bianco, passando per le armi, il movimento Black Lives Matter, le sette religiose, i droni, i cecchini e gli immancabili smartphone con i quali ognuno filma l’altro, il tutto messo nella cornice della pandemia del Covid-19.

La trama Siamo nel maggio del 2020, in piena pandemia, nella cittadina di Eddington, Nuovo Messico, ai confini di una riserva Pueblo, tra le proteste per la morte di George Floyd e la campagna elettorale per le presidenziali di novembre. Qui monta una lotta all’ultimo sangue tra il grossolano sceriffo Cross (Joaquin Phoenix) e il sindaco García (Pedro Pascal). Cross, suprematista nell’animo e nei modi, intollerante della mascherina protettiva, decide a un certo punto, anche per l’antipatia che prova per l’ispanico García, di candidarsi nel segno di tutti i suoi sani valori radical-repubblicani. Ad affiancarlo, almeno inizialmente, la bella moglie Luisa Cross (Emma Stone) che per hobby costruisce delle bambole semi-horror. Ma tra proteste di ogni tipo dei pochi abitanti, barboni senza mascherina che cercano di forzare i bar, poliziotti troppo neri per non essere accusati appena serve, assalti di Black Lives Matter e colpi bassi da campagna elettorale (Cross a un certo punto accusa García di avergli stuprato la moglie), il film scivola in un finale iper violento, splatter, dove le idee dell’aspirante sindaco diventano - in questo western-horror-thriller contemporaneo prodotto dalla A24 - azione, armi e sangue. Immancabili i riferimenti all’attuale presidente Trump, allora candidato alle elezioni e convitato di pietra del film, dove non viene mai citato ma compare spesso nello scrolling dei vari smartphone. Leggi anche Joaquin Phoenix contro Pedro Pascal nel trailer del film Eddington