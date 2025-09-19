Brad Pitt vende la sua villa di Los Angeles ad Austin Butler

La storica dimora di Los Feliz passa dalla proprietà della star di Hollywood al protagonista di Elvis. Dopo il furto subito a giugno, l’attore ha deciso di trasferirsi in una nuova proprietà con sistemi di sicurezza all'avanguardia

Brad Pitt ha venduto la sua villa situata nel popolare quartiere di Los Feliz a Los Angeles, in California, ad Austin Butler per 5,2 milioni di dollari. La residenza, costruita negli anni Sessanta, dispone di tre camere da letto, due bagni e una piscina, e offre una splendida vista panoramica sulla città. Tra i precedenti proprietari della villa ci sono personalità di rilievo come l’ereditiera del petrolio Aileen Getty e James Valentine dei Maroon 5, contribuendo a conferire alla casa un fascino storico legato alla storia di Los Angeles.

La vendita della villa e il nuovo acquisto L'attore aveva acquistato l'immobile solo due anni fa, ma ha deciso di cederlo a un prezzo leggermente inferiore a quello di acquisto. Secondo Tmz, la vendita è stata accelerata da diversi fattori; tra questi c'è probabilmente il furto subito lo scorso giugno all'interno della proprietà, che avrebbe spinto Pitt all'acquisto di una nuova residenza sempre a Los Angeles, questa volta per 12 milioni di dollari, dal chitarrista dei Killers, Dave Keuning. La nuova casa è dotata di sistemi di sicurezza all'avanguardia per contrastare episodi spiacevoli come quello di giugno.