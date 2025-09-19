Brad Pitt vende la sua villa di Los Angeles ad Austin Butler per 5,2 milioni di dollariSpettacolo
La storica dimora di Los Feliz passa dalla proprietà della star di Hollywood al protagonista di Elvis. Dopo il furto subito a giugno, l’attore ha deciso di trasferirsi in una nuova proprietà con sistemi di sicurezza all'avanguardia
Brad Pitt ha venduto la sua villa situata nel popolare quartiere di Los Feliz a Los Angeles, in California, ad Austin Butler per 5,2 milioni di dollari. La residenza, costruita negli anni Sessanta, dispone di tre camere da letto, due bagni e una piscina, e offre una splendida vista panoramica sulla città. Tra i precedenti proprietari della villa ci sono personalità di rilievo come l’ereditiera del petrolio Aileen Getty e James Valentine dei Maroon 5, contribuendo a conferire alla casa un fascino storico legato alla storia di Los Angeles.
La vendita della villa e il nuovo acquisto
L’attore aveva acquistato l’immobile solo due anni fa, ma ha deciso di cederlo a un prezzo leggermente inferiore a quello di acquisto. Secondo Tmz, la vendita è stata accelerata da diversi fattori; tra questi c’è probabilmente il furto subito lo scorso giugno all’interno della proprietà, che avrebbe spinto Pitt all’acquisto di una nuova residenza sempre a Los Angeles, questa volta per 12 milioni di dollari, dal chitarrista dei Killers, Dave Keuning. La nuova casa è dotata di sistemi di sicurezza all’avanguardia per contrastare episodi spiacevoli come quello di giugno.
Potrebbe interessarti
Emily Ratajkowski e Austin Butler avvistati insieme a New York
Il furto nell'immobile di Los Feliz
Secondo i media statunitensi, nel giugno 2025 tre sospetti hanno fatto irruzione nella casa di Los Feliz mentre Pitt si trovava in Europa per gli impegni promozionali del film F1, diretto da Joseph Kosinski, in cui interpreta il pilota di auto da corsa Sonny Hayes. I malviventi hanno scavalcato la recinzione e forzato una finestra per entrare, sottraendo una quantità di beni non precisata, rendendo dunque impossibile una stima del danno economico.
L’episodio rientra in un contesto più ampio: i furti nelle abitazioni di Los Angeles, soprattutto nei quartieri frequentati dalle celebrità, sono relativamente comuni. Tra le ville derubate di recente figurano Nicole Kidman e Keith Urban, Seth Rollins e Becky Lynch, Teddi Mellencamp, Lionel Richie e Tracee Ellis Ross.
©Getty
F1, Brad Pitt e Tom Cruise, l'abbraccio alla première a Londra. FOTO
I due divi di Hollywood, entrambi star degli ultimi blockbuster di Joseph Kosinski, hanno catturato l'attenzione nel cuore della City per la grande anteprima del film sul mondo delle corse automobilistiche che in Italia debutta al cinema mercoledì 25 giugno. La storica reunion arriva a poco più di trent'anni dall'uscita del cult di Neil Jordan 'Intervista col vampiro' A cura di Vittoria Romagnuolo