Festival di Cannes 2026, in Concorso film Paper Tiger con Scarlett Johansson e Adam DriverCinema
Il thriller poliziesco di James Gray, che segue le vicende di due fratelli che cercano di realizzare il sogno americano, sarà presentato in anteprima mondiale e in corsa per la Palma d'Oro
Il film Paper Tiger di James Gray sarà in Concorso per la Palma d’Oro al Festival di Cannes 2026. Il thriller poliziesco con Adam Driver, Scarlett Johansson e Miles Teller sarà quindi presentato in anteprima mondiale sulla Croisette. La pellicola segue le vicende di due fratelli che cercano di realizzare il sogno americano, ma che restano infine invischiati in un piano complesso. Secondo la sinossi ufficiale, “mentre cercano di farsi strada in un mondo sempre più pericoloso, intriso di corruzione e violenza, loro e la loro famiglia vengono brutalmente terrorizzati dalla mafia russa. Il loro legame inizia a incrinarsi e il tradimento, un tempo impensabile, diventa fin troppo possibile”. Il cast riunisce Scarlett Johansson e Adam Driver dopo il film Storia di un matrimonio (2019), per il quale entrambi avevano ricevuto una candidatura ai Premi Oscar. Il film Paper Tiger era già atteso nella selezione ufficiale che il direttore del Festival di Cannes, Thierry Frémaux, aveva annunciato il 9 aprile, ma era infine stato escluso. Frémaux aveva comunque dichiarato alla rivista Variety di sperare in un’eventuale successiva aggiunta della pellicola, che aveva definito “un film meraviglioso, molto alla James Gray, molto indipendente”. Aveva aggiunto che si trattava del “James Gray che non ha mai smesso di essere sé stesso”, che il progetto era stato “complicato da realizzare e che c’erano “ancora alcune questioni contrattuali da risolvere”, che sperava si risolvessero presto in modo da poter “annunciare il film”. Il film è prodotto da Rodrigo Teixeira per la sua casa di produzione RT Features e da Anthony Katagas per AK Productions, insieme a James Gray, Raffaella Leone, Gary Farkas, Marco Perego, Carlo Salem e Andrea Bucko. I produttori esecutivi sono Lee Broda, Jeff Rice, Riccardo Massalosso ed Emily Salveson.
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James Gray è da tempo uno dei registi più apprezzati al Festival di Cannes e gode di particolare successo in Francia. Negli anni ha portato sulla Croisette cinque film, rispettivamente The Yards, Two Lovers, I padroni della notte, C’era una volta a New York e Armageddon Time – Il tempo dell’apocalisse. Nel 2009 ha inoltre fatto parte della giuria di Cannes presieduta da Isabelle Huppert. Nell’edizione 2026, il cineasta sarà uno dei due americani in Concorso insieme a The Man I Love di Ira Sachs e con Rami Malek. Ora l’accordo sul film Paper Tiger consolida la presenza sulla Croisette della casa di produzione Neon, che vanta ben sei film in lizza per la Palma d’Oro, compresi The Unknown di Arthur Harari, Fjord di Cristian Mungiu, All of a Sudden di Ryusuke Hamaguchi, Sheep in the Box di Hirokazu Kore-eda e Hope di Na Hong-jin, un film di genere coreano con Hwang Jung-min, Hoyeon, Alicia Vikander e Michael Fassbender. Inoltre, oltre a Paper Tiger in Concorso, nella sezione Un Certain Regard si sono aggiunti l'horror vittoriano Victorian Psycho di Zachary Wigon, Mémoire de Fille di Judith Godrèche, Titanic Ocean di Konstantina Kotzamani e Ulysse di Laetitia Masson, nella sezione Cannes Première sono arrivati anche The End Of It di Maria Martinez Bayona, Marie Madeleine di Gessica Généus, Aquì di Tiago Guedes, Mariage Au Goet D'Orange di Christophe Honoré e Si Tu Penses Bien di Géraldine Nakache, tra le proiezioni speciali sono entrati Vesna di Rostislav Kirpicenko, Ceniza En La Boca di Diego Luna, Tangles di Leah Nelson, Le Triangle D'Or di Hélène Rosselet-Ruiz, Groundswell di Joshua & Rebecca e Tickell, nei Family Screening si è aggiunto Lucy Lost di Olivier Clert, e ancora nella sezione Semaine de la Critique la regista indiana Payal Kapadia, affiancata dall'attore canadese Théodore Pellerin, dalla cantautrice francese Oklou, dalla produttrice ghanese-britannica Ama Ampadu e dal giornalista e direttore del Bangkok World Film Festival, Donsaron Kovitvanitcha, sarà presidente di giuria.
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