Il film Paper Tiger di James Gray sarà in Concorso per la Palma d’Oro al Festival di Cannes 2026. Il thriller poliziesco con Adam Driver, Scarlett Johansson e Miles Teller sarà quindi presentato in anteprima mondiale sulla Croisette. La pellicola segue le vicende di due fratelli che cercano di realizzare il sogno americano, ma che restano infine invischiati in un piano complesso. Secondo la sinossi ufficiale, “mentre cercano di farsi strada in un mondo sempre più pericoloso, intriso di corruzione e violenza, loro e la loro famiglia vengono brutalmente terrorizzati dalla mafia russa. Il loro legame inizia a incrinarsi e il tradimento, un tempo impensabile, diventa fin troppo possibile”. Il cast riunisce Scarlett Johansson e Adam Driver dopo il film Storia di un matrimonio (2019), per il quale entrambi avevano ricevuto una candidatura ai Premi Oscar. Il film Paper Tiger era già atteso nella selezione ufficiale che il direttore del Festival di Cannes, Thierry Frémaux, aveva annunciato il 9 aprile, ma era infine stato escluso. Frémaux aveva comunque dichiarato alla rivista Variety di sperare in un’eventuale successiva aggiunta della pellicola, che aveva definito “un film meraviglioso, molto alla James Gray, molto indipendente”. Aveva aggiunto che si trattava del “James Gray che non ha mai smesso di essere sé stesso”, che il progetto era stato “complicato da realizzare e che c’erano “ancora alcune questioni contrattuali da risolvere”, che sperava si risolvessero presto in modo da poter “annunciare il film”. Il film è prodotto da Rodrigo Teixeira per la sua casa di produzione RT Features e da Anthony Katagas per AK Productions, insieme a James Gray, Raffaella Leone, Gary Farkas, Marco Perego, Carlo Salem e Andrea Bucko. I produttori esecutivi sono Lee Broda, Jeff Rice, Riccardo Massalosso ed Emily Salveson.