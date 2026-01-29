Offerte Sky
Il falsario, il cast del film Netflix con Pietro Castellitto e Claudio Santamaria. FOTO

Cinema fotogallery
16 foto
Webphoto e Netflix

Scopriamo chi sono gli attori e le attrici protagonisti del film diretto da Stefano Lodovichi, scritto da Sandro Petraglia e Lorenzo Bagnatori con la consulenza storica di Miguel Gotor e tratto dal libro Il falsario di Stato, Uno spaccato noir della Roma degli anni di piombo di Nicola Biondo e Massimo Veneziani, scritto nel 2008. Da Pietro Castellitto nel ruolo del protagonista Toni a Claudio Santamaria, il cast riunisce alcune delle più note star del cinema italiano

