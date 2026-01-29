6/16 ©Webphoto

Pierluigi Gigante interpreta Fabione. Il film è prodotto da Riccardo Tozzi, Giovanni Stabilini, Francesca Longardi e Donatella Di Benedetto. Il produttore esecutivo è Matteo De Laurentiis. La casa di produzione è Cattleya. Pierluigi Gigante (Salerno, 6 luglio 1989) è un attore italiano attivo tra televisione e cinema, formatosi a Roma e attivo professionalmente dal 2008. È noto per ruoli in serie e film come Gomorra – La serie, Imma Tataranni, Nata per te e ACAB – La serie.