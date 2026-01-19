Roger Allers, il regista de Il Re Leone è morto all'età di 76 anni

Si era appassionato all'animazione all'età di cinque anni, dopo aver visto Peter Pan. Aveva lavorato ad altri classici come Aladdin, La bella e la bestia e La sirenetta
Lo sceneggiatore e regista Roger Allers, che aveva co-diretto il film d’animazione Disney Il Re Leone (1994) e aveva lavorato ad altri classici come Aladdin, La bella e la bestia e La sirenetta, è morto all’età di 76 anni. “Sono profondamente addolorato per la notizia che il nostro amico Roger Allers è passato a miglior vita”, ha scritto sui social Dave Bossert, supervisore degli effetti visivi alla Walt Disney Company. “Ci siamo scambiati e-mail proprio la scorsa settimana, mentre era in viaggio in Egitto, il che rende questa perdita ancora più irreale. Roger era un artista e regista straordinariamente dotato, un vero pilastro della rinascita dell’animazione Disney”. Ha proseguito: “Ho avuto il privilegio di far parte della troupe di Roger in molti film tra la fine degli anni Ottanta e tutti gli anni Novanta. Ed era, senza dubbio, una delle persone più gentili che si potessero incontrare e con cui lavorare. Ha poi co-diretto Il Re Leone, un successo fenomenale, eppure non gli ha mai dato alla testa...aveva un senso di meraviglia, generosità ed entusiasmo che sollevavano tutti intorno a lui. Roger aveva uno spirito gioioso e luminoso, e il mondo è più buio senza di lui. Riposa in pace, amico mio. Ci rivedremo dall’altra parte”. Anche Bob Iger, CEO di Disney, ha reso omaggio su Instagram ad Allers. “Roger Allers è stato un visionario creativo i cui numerosi contributi alla Disney vivranno per le generazioni a venire. Ha compreso il potere della grande narrazione: come personaggi indimenticabili, emozioni e musicano possano unirsi per creare qualcosa senza tempo", ha scritto. "Il suo lavoro ha contribuito a definire un’era dell’animazione che continua a ispirare il pubblico di tutto il mondo e siamo profondamente grati per tutto ciò che ha dato a Disney. I nostri cuori sono con la sua famiglia, i suoi amici e i suoi collaboratori”.
DALLA PASSIONE PER PETER PAN ALLO SVILUPPO DEI FILM DISNEY
Nato nel 1949 a New York, Roger Allers era cresciuto in Arizona. Si era appassionato all’animazione all’età di cinque anni, dopo aver visto Peter Pan di Disney. Aveva iniziato a lavorare a Disney nel team degli storyboard per il film Tron (1982) e aveva proseguito come storyboard artist per i film d’animazione Oliver & Company (1988), La sirenetta (1989) e Bianca e Bernie nella terra dei canguri (1990), prima di diventare responsabile della storia de La bella e la bestia (1991) e di lavorare ad Aladdin (1992). Nel 1994 aveva co-diretto insieme a Rob Minkoff il film d’animazione Il Re Leone, che aveva ottenuto i maggiori incassi dell’anno ed era temporaneamente diventato il secondo film di maggior incasso di tutti i tempi dietro a Jurassic Park. Ancora oggi, resta il film d’animazione disegnato a mano di maggior incassi di tutti i tempi e il film più venduto in home video, con oltre 55 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Il remake shot-for-shot fotorealistico in CGI Il Re Leone del 2019, invece, è uno dei film con i maggiori incassi di tutti i tempi, con 1,6 miliardi di dollari in tutto il mondo. Per Il re leone, Allers e Minkoff avevano inoltre vinto il Golden Globe come Miglior film commedia o musicale, e Allers aveva inoltre scritto l’adattamento per Broadway, vincitore del Tony Award nel 1998. Come regista di film d’animazione, Allers aveva anche lavorato a Boog & Elliot – A caccia di amici (2006) e al cortometraggio candidato agli Oscar The Little Matchgirl (2006). Era inoltre stato sceneggiatore e sviluppatore per storie come Lilo & Stitch, Le follie dell’imperatore e Koda, fratello orso.
