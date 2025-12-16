Disney sta lavorando a Gaston, spin-off de La Bella e la Bestia

Offerte Sky
Disney sta lavorando a Gaston, spin-off live-action de La Bella e la Bestia

Il film sarà scritto da David Callaham, che ha collaborato alla sceneggiatura di Godzilla e Kong - Il nuovo impero e di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli. Sulla trama e sul regista, vige il massimo riserbo

Disney sta sviluppando uno spin-off live-action su Gaston, il vanitoso e muscoloso antagonista de La Bella e la Bestia.

Cosa sappiamo sul film su Gaston

Il film sarà scritto da David Callaham, che ha collaborato alla sceneggiatura di Godzilla e Kong - Il nuovo impero e di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli. I dettagli della trama non sono stati confermati, e neppure il regista è stato scelto.

 

Basata sulla celebre fiaba francese, la pellicola racconterà la storia di una ragazza amante dei libri di nome Belle, che si innamora di una Bestia torturata e spezza così la maledizione che ha lasciato il il suo regno popolato da oggetti domestici parlanti.

 

Uscito nel 1991, La Bella e la Bestia divenne all'epoca il film d'animazione Disney con il maggior incasso. Una versione live-action, con Emma Watson nel ruolo di Belle, debuttò nel 2017 (e fu un altro enorme successo economico per Disney). In entrambi i film è presente Gaston, cacciatore arrogante che non si arrende nonostante Belle continui a rifiutare le sue avances. È una figura imponente, anche per via delle sue abitudini alimentari: da ragazzo, mangiava quattro dozzine di uova ogni mattina per diventare più grande, canta nella canzone Gaston. E, ora che è cresciuto, di dozzine ne mangia cinque. Nel remake live-action datato 2017, a portarlo in scena è stato Luke Evans. Tuttavia, secondo le prime indiscrezioni, nello spin-off dedicato il proagonista sarà un altro.

Rivisitazioni di oggi e di ieri

Negli anni, Disney ha rivisitato i suoi classici alternando grandi successi a titoli che - di successo - ne hanno avuto meno. Biancaneve, uscito quest'anno, è stato un fiasco finanziario. Al contrario, l'adattamento de La Bella e la Bestia del 2017, de Il Re Leone" e di Aladdin hanno incassato miliardi. Crudelia, che ha debuttato direttamente su Disney+ durante la pandemia, è stata anch'essa una origin-story molto apprezzata, basata sulla cattiva de La carica dei 101. Negli scorsi mesi, Disney ha annunciato inoltre il live-action di Rapunzel e l'uscita di un film sul Principe Azzurro diretto da Paul King, regista di Wonka.

