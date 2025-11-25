Wicked - Parte 2, chi è l'attrice che ha interpretato Dorothy

Bethany Weaver è la star che interpreta Dorothy Gale in Wicked - Parte 2 , personaggio che nella pellicola viene mostrato solo di spalle o sotto forma di ombra o in qualche dettaglio che non include mai il volto. La scelta è precisa ed è stata discussa dai realizzatori ben prima dell'uscita del film nelle sale. Il pubblico ha visto Dorothy in anteprima in una delle immagini del trailer della pellicola ma la raffigurazione della bambina del Kansas di spalle resta una delle poche incluse nel montaggio finale del film. I realizzatori e il regista Jon M Chu avevano le idee chiare fin dall'inizio a proposito della sua presenza nella storia. Wicked, il musical, è un racconto ambientato ad Oz che ha come protagoniste Glinda ed Elphaba, l'avvento di Dorothy nella storia, sebbene decisivo per le sorti di Oz, non era centrale nella narrazione . Per questo non la vediamo mai e la scelta è certamente legata al rispetto che gli autori del film musicale hanno nei confronti de Il Mago di Oz del 1939 , classico di Hollywood con Judy Garland nei panni di una Dorothy molto più che iconica . Non aveva senso dare al pubblico un altro volto a Dorothy, per il regista, e nella decisione devono essere state prese in considerazione anche le non poche ragioni legate ai diritti blindatissimi sull'immaginario di Oz del classico del cinema targato MGM. I creatori di Wicked hanno fatto delle modifiche sostanziali alla storia per poter inserire il personaggio di Dorothy. Il dettaglio (e la differenza) più lampante della versione attuale al cinema e quella classica riguarda le scarpette di rubino rese come scarpette preziose di cristalli color argento . Viste tutte queste motivazioni, capiamo perché Bethany Weaver abbia svelato online la sua partecipazione a Wicked solo dopo l'uscita del film nelle sale . Dopo il debutto di Wicked al cinema, l'attrice ha parlato della sua esperienza nella grande produzione hollywoodiana, un lavoro che probabilmente cambierà la sua carriera per sempre.

Chi è Bethany Weaver

Bethany Weaver è una ballerina e un'istruttrice di pilates. Nata nel 1995 (curiosamente a novembre, nel mese in cui è uscito Wicked - Parte 2), vive in Inghilterra, nel Surrey.

L'attrice non ha altre esperienze nel mondo della recitazione, infatti nel post su Instagram dove ha espresso i suoi ringraziamenti per la produzione e i direttori del casting che l'hanno scelta, ha sottolineato quanto l'esperienza sia stata straordinaria per lei che al provino non ha presentato altro che se stessa.

La sua Dorothy, che vediamo finalmente per intero nelle foto che l'attrice ha pubblicato, tutte scattate sul set, ha il look tradizionale per cui è famoso il personaggio, con l'abito col grembule a quadretti azzurro e bianco, la camicia col colletto, i capelli divisi in due trecce laterali e il cestino di vimini appeso al braccio. Sul set con l'attrice c'era anche l'inseparabile cane Toto, qui col manto giallo.

Sul profilo Instagram di Weaver ci sono foto di allenamenti e di viaggi, più qualche scatto di carattere personale da cui apprendiamo che l'attrice ha una sorella gemella.

Il futuro è tutto da scrivere e la giovane star è grata per tutto l'affetto che il pubblico le sta riservando "Questa esperienza mi ha cambiato la vita, mi ha cambiata in tanti modi, per sempre", ha scritto su Instagram nel post dove ha rivolto un pensiero alle star che hanno indossato i panni di Dorothy prima di lei: È stato un onore portare l'eredità delle donne brillanti che si sono messe in questi panni e hanno intrapreso la strada di mattoni gialli prima di me. Spero di averle rese orgogliose".