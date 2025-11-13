Ruby Rose contro Sydney Sweeney per Christy: "Hai rovinato il film"

La conduttrice televisiva, attrice e modella australiana, 39 anni, ha attaccato duramente l'attrice protagonista del biopic che racconta la vita della leggendaria pugile Christy Martin. Secondo lei, la causa del disastro al botteghino sarebbe da attribuire proprio all'interprete principale. Queste accuse hanno scatenato una bufera sui social

Ruby Rose si scaglia contro Sydney Sweeney , sferrandole un duro attacco dopo il fallimento del film Christy. Il biopic, che racconta la vita della leggendaria pugile Christy Martin con Sydney Sweeney nel ruolo della protagonista, si è rivelato un disastro al botteghino. Al suo debutto nelle sale statunitensi, il film ha incassato soltanto 1,3 milioni di dollari, collocandosi tra le dodici peggiori aperture di sempre per una produzione distribuita in oltre duemila cinema, come riportato da Box Office Mojo. Sull’onda di questo insuccesso è arrivata una reazione furiosa da parte di Ruby Rose (conduttrice televisiva, attrice e modella australiana, 39 anni, che inizialmente avrebbe dovuto interpretare un personaggio nella pellicola). Rose ha pubblicamente attribuito a Sweeney la responsabilità del tracollo, scatenando una bufera sui social. “Hai rovinato il film”, ha detto Ruby Rose senza mezzi termini.

Il messaggio di Ruby Rose

Con un messaggio carico di rabbia apparso su Threads, Ruby Rose ha espresso il proprio disappunto per il destino del film e per la scelta della protagonista. “Il copione originale di Christy era straordinario. Mi aveva cambiato la vita”, ha scritto, ricordando che inizialmente avrebbe dovuto interpretare nella pellicola il personaggio di Cherry. “Chi lavorava al progetto conosceva bene la storia vera. La maggior parte di noi era davvero parte della comunità LGBTQ+. È anche per questo che ho continuato a recitare”.

L’attrice, nota per il suo impegno e per la sua identità lesbica, ha poi aggiunto parole ancora più dure, criticando apertamente Sydney Sweeney: “Il suo ufficio stampa parla del flop dicendo che lo ha fatto ‘per la gente’. Nessuno vuole vedere qualcuno che ci disprezza fingere di essere uno di noi. Sei un’idiota e hai rovinato il film. Christy meritava molto di più”.

Da parte della produzione e dello staff di Sweeney non sono giunti commenti ufficiali alle accuse, ma le parole di Rose hanno rapidamente alimentato il dibattito online.