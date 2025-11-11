Sydney Sweeney ha parlato della "sfida mentale" di dover perdere il peso accumulato per il film Christy così da essere pronta, in poche settimane, per il set di Euphoria 3.

Sydney Sweeney irriconoscibile nei panni di Christy

Sydney Sweeney è irriconoscibile nelle immagini di Christy, film biografico su Christy Martin, la pugile americana più famosa degli anni '90 prima che, nel 2010, il marito cercò di ucciderla. Per il ruolo, Sydney si è sottoposta a un regime di allenamento estenuante che prevedeva tre sessioni al giorno per tre mesi, cosicché potesse accumulare 14 chili di muscoli in un breve lasso di tempo. Peso che, poi, ha dovuto perdere in sette settimane per tornare al ruolo della sexy Cassie Howard in Euphoria 3.

Il dimagrimento (in sette settimane)

Intervistata dal Guardian, l'attrice ha detto a proposito del suo dimagrimento record: "È stata sicuramente una sfida mentale: è come se mi fossi dovuta ritirare da un allenamento intenso, il che mi ha causato un calo di serotonina". Sweeney ha spiegato che, nei panni di Christy, si è sentita la versione più forte e piena di vita di se stessa. Perdere quei muscoli le è dispiaciuto: era arrivata a 61-62 kg, faceva merenda con i golosissimi Uncrustables (una specie di panino con la marmellata congelato). "Mi è piaciuto tantissimo interpretare Christy. Ho sentito davvero la sua potenza mentre il mio corpo cambiava. E mi è piaciuto molto potermi allenare e lavorare con allenatori di boxe, personal trainer e nutrizionisti incredibili che mi hanno aiutato ad arrivare dove volevamo", ha raccontato, spiegando d'aver mangiato "un sacco di Chick-fil-A, un sacco, un sacco di Smucker's, un sacco di milkshake e un sacco di frullati proteici" mentre si preparava per il ruolo.

Christy stessa ha descritto Sydney Sweeney come una perfezionista. "Ha preso molto sul serio la boxe. Ed era molto attenta a che tutto andasse per il verso giusto, nelle scene di violenza domestica".