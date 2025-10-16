Film di Bombolo, protagonista di un docu alla Festa del Cinema di Roma

Esplora tutte le offerte Sky
I film di Bombolo, protagonista di un documentario alla Festa del Cinema di Roma 2025

Cinema fotogallery
21 foto
©Webphoto

Al secolo Franco Lechner, il comico, attore e cabarettista romano scomparso nel 1987 sarà al centro di un documentario presentato durante la rassegna cinematografica della Capitale. Grazie alle sue interpretazioni comiche e popolari, Bombolo ha lasciato un’impronta significativa nel cinema italiano degli anni ’70 e ’80. Vediamo insieme quali film raccontano meglio la sua carriera, dai primi ruoli da caratterista fino alle ultime apparizioni sul grande schermo

A cura di Camilla Sernagiotto

