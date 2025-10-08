I Play Rocky, Matt Dillon sarà il padre di Sylvester Stallone nel film

Il candidato al Premio Oscar Matt Dillon interpreterà Frank Stallone Sr. , il padre di Sylvester Stallone , nel film I Play Rocky di Amazon MGM Studios, che racconterà il making of della celebre pellicola Rocky. Immigrato dall’Italia agli Stati Uniti da adolescente, Frank Stallone Sr. era un parrucchiere che aveva poi aperto una serie di negozi di barbiere, di saloni e di scuole di bellezza lungo la costa orientale. Come racconta il documentario Netflix Sly su Sylvester Stallone, che era uscito nel 2023, Stallone Sr. era un uomo molto carismatico e operoso ma, allo stesso tempo, violento sia fisicamente, sia emotivamente nei confronti del figlio. “Mio padre era Rambo nella realtà”, aveva raccontato Sylvester Stallone. “Non si è mai risolto nulla verbalmente”. In ogni caso, l’attore aveva cercato per tutta la vita l’approvazione del padre, per il quale aveva anche organizzato un cameo nel film Rocky del 1976, dove avrebbe dovuto essere un cronometrista. Scritto da Peter Gamble e diretto da Peter Farrelly, con Anthony Ippolito nei panni del giovane Sylvester Stallone, I Play Rocky racconta la storia vera di un attore sconosciuto che aveva la convinzione incrollabile di essere Rocky Balboa. Nonostante il rifiuto, l’attore era riuscito comunque a ottenere il ruolo principale. Il cast include anche Stephan James nel ruolo dell’attore Carl Weathers, che aveva interpretato Apollo Creed, nella saga cinematografica prima rivale di Rocky e poi suo amico e mentore, e AnnaSophia Robb nel ruolo di Sasha Czack, moglie di Sylvester Stallone.

CHI SONO MATT DILLON E SYLVESTER STALLONE

Nato il 18 febbraio 1964 a New Rochelle, nello Stato di New York, l’attore Matt Dillon ha iniziato la sua carriera nel cinema nei film I ragazzi della 56ª strada e Rusty il selvaggio di Francis Ford Coppola, entrambi usciti nel 1983. Ha poi recitato sia in commedie come Tutti pazzi per Mary (1998) con Cameron Diaz (con la quale ha anche avuto una relazione dal 1995 al 1999), sia in pellicole drammatiche come Crash – Contatto fisico (2004) con Sandra Bullock e Brendan Fraser, per la quale ha ottenuto una candidatura al Premio Oscar come Miglior attore non protagonista. Nato il 6 luglio 1946 a New York, Sylvester Stallone, detto Sly, è principalmente noto per aver interpretato il pugile Rocky Balboa e il reduce della guerra del Vietnam John Rambo, rispettivamente protagonisti delle saghe cinematografiche di Rocky e di Rambo. Nel 1977 l’artista ha peraltro ottenuto le candidature come Miglior attore protagonista e per la Miglior sceneggiatura originale proprio per il film Rambo. Nel 2010 Stallone ha dato vita alla serie di pellicole I mercenari, nelle quali ha omaggiato i blockbuster d’azione degli anni Ottanta e Novanta e dove ha riunito star del cinema d’azione, mentre nel 2015 ha ripreso il ruolo di Rocky Balboa nel film Creed – Nato per combattere, per il quale nel 2016 ha sia vinto il Golden Globe come Miglior attore non protagonista, sia ottenuto la nomination ai Premi Oscar come Miglior attore non protagonista. Il nome dell’attore compare inoltre tra le celebrità della Hollywood Walk of Fame di Los Angeles dal 14 giugno 1984.