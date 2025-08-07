Paramount+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha pubblicato il primo teaser trailer della terza stagione della serie tv Tulsa King, con Sylvester Stallone nel ruolo di Dwight “Il Generale” Manfredi. Nella prima stagione, il protagonista, un capo della mafia di New York, viene rilasciato di prigione dopo aver scontato una pena di 25 anni. Il suo boss lo manda però a Tulsa, in Oklahoma, per stabilire anche lì nuove operazioni criminali. Seppur esiliato in una piccola città di provincia, il veterano di Cosa Nostra riesce a costruire un proprio impero. Nella teaser della terza stagione, Dwight mostra interesse per l’attività di una distilleria. Un clan concorrente, però, non vede di buon occhio l’ingresso dell’uomo e dei suoi scagnozzi nel loro territorio. “Con l’espansione dell’impero di Dwight, crescono anche i suoi nemici, e i rischi per la sua squadra”, recita la sinossi ufficiale. “Ora, a Tulsa, si trova ad affrontare i suoi avversari più pericolosi: i Dunmire, una potente famiglia benestante che non segue le regole del vecchio mondo, costringendo Dwight a combattere per tutto ciò che ha costruito e a proteggere la sua famiglia”. Il cast include anche gli interpreti Martin Starr, Jay Will, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Robert Patrick, Beau Knapp, Bella Heathcote, Chris Caldovino, McKenna Quigley Harrington, Mike “Cash Flo” Walden, Kevin Pollak, Vincent Piazza, Frank Grillo, Michael Beach, James Russo, con Garrett Hedlund e Dana Delany. Come annunciato in precedenza, i nuovi episodi saranno disponibili sulla piattaforma di streaming a partire dal 21 settembre e usciranno ogni settimana.

Nella terza stagione di Tulsa King, ideata e scritta da Taylor Sheridan, Samuel L. Jackson apparirà invece come guest star in diversi episodi. L’attore e regista dirigerà inoltre la serie tv spin-off NOLA King, che ha ricevuto il via libera all’inizio del mese di luglio e dovrebbe iniziare le riprese all’inizio del 2026. Jackson interpreterà Russell Lee Washington, un amico di prigione di Dwight che viene mandato a Tulsa per ucciderlo ma che infine, colpito dall’organizzazione creata da Dwight, decide di tornare a casa, a New Orleans, dopo 40 anni, per riprendere il controllo della città e per ricongiungersi con la sua famiglia.

In un’intervista rilasciata nel 2022 a Sky TG24, Sylvester Stallone aveva descritto il contesto nel quale si muove il personaggio di Dwight Manfredi. Come aveva spiegato, per un americano trasferirsi da New York a Tulsa “è come andare sulla luna. La gente dell’Oklahoma è fantastica, ma dal punto di vista dell’ambiente è un posto incredibile: freddo polare, caldo infernale, tornado. Una volta ho misurato la temperatura con il termometro e ho visto che c’erano 57 gradi. È gente tosta. Quei posti li chiamavano Badlands, le terre cattive. Era il territorio più spaventoso d’America. C’erano 300 bande criminali per ogni sceriffo. Poi divenne uno Stato”. Lì, Dwight “incontra cowboy, indiani, giovani e comincia a costruire una famiglia attorno a sé. I mafiosi sono gelosi: pensavano che sarebbe morto e invece comincia a fare soldi, tornano da lui ma lui risponde: no, amici cari, questa è la mia famiglia. Tornate a casa”.