Paramount+ ha annunciato la terza stagione di Tulsa King

In passato, la prima puntata della seconda stagione di Tulsa King ha attirato 21,1 milioni di spettatori in tutto il mondo, diventando la prima puntata più vista di Paramount+ fino ad oggi. Inoltre, la seconda stagione ha totalizzato 159 milioni di visualizzazioni, con un aumento dell'894% rispetto alla stagione precedente, e 6,1 milioni di interazioni sui social media, con un aumento del 553% rispetto allo stesso periodo.

Tulsa King è stata la serie originale Paramount+ numero uno a livello globale nel 2024 e si è classificata tra le prime dieci serie originali su tutte le piattaforme di video on demand in abbonamento (SVOD) nel quarto trimestre. Tornerà sulle piattaforme con una nuova stagione il 21 settembre.

La serie è distribuita da Paramount Global Content Distribution. La prima e la seconda stagione di Tulsa King sono disponibili in esclusiva su Paramount+. (visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Sticks) Nella terza stagione, con l'espansione dell'impero di Dwight, aumentano anche i suoi nemici e i rischi per la sua banda. Ora deve affrontare i suoi avversari più pericolosi a Tulsa: i Dunmire, una potente e ricca famiglia che non rispetta le regole del vecchio mondo, costringendo Dwight a lottare per tutto ciò che ha costruito e a proteggere la sua famiglia.