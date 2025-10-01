Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

San Andreas, il cast del film con Dwayne Johnson stasera in tv

Cinema fotogallery
7 foto
©Webphoto

Dwayne Johnson è il protagonista di "San Andreas", la pellicola diretta da Brad Peyton e distribuita nel 2015. Nel cast troviamo anche Alexandra Daddario, Archie Panjabi e Paul Giamatti

Spettacolo: Ultime gallery

Hotel Costiera, location della serie dalla Costiera amalfitana a Roma

Serie TV

Lo show italo-statunitense disponibile in streaming su Prime Video (visibile anche su Sky Glass,...

10 foto

Paris Fashion Week, la sfilata di Christian Dior Primavera/Estate 2026

Spettacolo

Per Jonathan Anderson Dior è un sogno che si nutre dell'aria densa dei saloni di Parigi, del...

14 foto

San Andreas, il cast del film con Dwayne Johnson stasera in tv

Cinema

Dwayne Johnson è il protagonista di "San Andreas", la pellicola diretta da Brad Peyton e...

7 foto

The social network compie 15 anni. Le curiosità del film su Facebook

Cinema

Quindici anni fa usciva un film che raccontava gli albori (con le relative tensioni) di...

15 foto

14 serie tv da vedere a ottobre, da IT: Welcome to Derry a Monster 3

Serie TV

Ottobre è un mese ricchissimo, per gli amanti delle serie tv. Soprattutto per chi ha un debole...

14 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Myung-Whun Chung e Mao Fujita chiudono la loro tournée alla Scala

    Musica

    Domenica 12 ottobre il Concerto di Stagione Filarmonica e la Prova Aperta a favore di Cooperativa...

    I Boyzone annunciano l'ultimo concerto insieme

    Musica

    Ospite di BBC Breakfast, Ronan Keaning, membro della boy band, ha dichiarato: “Non faremo nuova...

    CONFITEOR - come scoprii che non avrei fatto la rivoluzione. VIDEO

    Cinema

    Vincitore del Premio Carlo Lizzani alla 82ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia,...