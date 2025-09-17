Robert Redford, le foto in bianco e nero dell'attore da giovane

La star del grande schermo, una delle più affascinanti icone di Hollywood di tutti i tempi, era un uomo carismatico e dalla bellezza solida e rassicurante. Ripercorriamo con gli scatti d'epoca gli anni della sua giovinezza in cui si consolidò la sua immagine di divo dal sorriso limpido e dall'aria ruvida e gentile insieme, un uomo schietto che non temeva niente (anche fuori dal set) e che diventò una notevole icona di stile negli Stati Uniti e non solo



A cura di Vittoria Romagnuolo