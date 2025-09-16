Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

The Old Man & the Gun, trama e cast dell'ultimo film con Robert Redford. FOTO

Cinema fotogallery
10 foto
@Condè Nast

Scritta e diretta da David Lowery, la pellicola, l'ultima in cui Redford ha recitato come protagonista, è basata sulla storia vera di Forrest Tucker, un criminale in carriera e artista delle evasioni. La sceneggiatura è basata sull'omonimo articolo scritto da David Grann, pubblicato nel 2003 sul "The New Yorker" e successivamente incluso nella raccolta di Grann "The Devil and Sherlock Holmes". Ecco chi sono gli interpreti principali

Spettacolo: Ultime gallery

"Tutti gli uomini del presidente", le curiosità sul film cult

Cinema

Basato sul saggio dei giornalisti Bob Woodward e Carl Bernstein, è stato diretto da Alan J....

15 foto

The Old Man and the Gun, trama e cast del film con Robert Redford

Cinema

Scritta e diretta da David Lowery, la pellicola, l'ultima in cui Redford ha recitato come...

10 foto

New York Fashion Week 2025, le star sul front row. FOTO

Spettacolo

Dall'11 al 16 settembre la grande moda internazionale è di scena a New York con le sfilate della...

21 foto

Morto Robert Redford, reazioni nel mondo da Trump a Meryl Streep. FOTO

Cinema

L’attore e regista premio Oscar, nonché fondatore del Sundance Film Festival, si è spento nella...

16 foto

Morto Robert Redford, chi era e i suoi migliori film

Cinema

L'attore è morto nel sonno all’età di 89 anni nella sua casa di Provo, Utah. Attore, regista e...

31 foto
VENICE, ITALY - SEPTEMBER 06: Actor/Director Robert Redford attends "The Company You Keep" Premiere at the 69th Venice Film Festival at the Palazzo del Cinema on September 6, 2012 in Venice, Italy. (Photo by Gareth Cattermole/Getty Images)

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Fedez, Elly Schlein e Jannik Sinner nelle strofe di una nuova canzone

    Musica

    Il rapper ha condiviso alcuni passaggi di quella che sembrerebbe essere una sua nuova canzone. Le...

    Lady Gaga, svelata la macabra ispirazione del video di The Dead Dance

    Musica

    È l’oscurità dell’Isola delle Bambole (che sorge a sud di Città del Messico, a circa 28...

    L'estate nei tuoi occhi: le scene che strizzano l'occhio ai Millenials

    Serie TV

    Che ci sia un omaggio al Titanic, è cosa nota. A dirlo sono stati gli stessi autori. Ma, da Le...