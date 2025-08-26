Chris Pine compie 45 anni, i film più belli dell’attore. FOTO

1/16 ©Getty

Chris Pine compie 45 anni. L’attore è nato a Los Angeles il 26 agosto 1980. Figlio d’arte degli attori Robert Pine e Gwynne Gilford, ha debuttato nel 2003 in un episodio della serie ER - Medici in prima linea e anche in CSI: Miami. Tra commedie e thriller, sono tanti i ruoli che lo hanno reso celebre

Harry Styles, nessuno sputo a Chris Pine