Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Chris Pine compie 45 anni, i film più belli dell’attore. FOTO

Cinema fotogallery
16 foto
©Webphoto

Nato il 26 agosto 1980, è noto in particolar modo per aver interpretato il ruolo di James T. Kirk in alcuni film di Star Trek. Ha recitato anche in diverse commedie e film thriller come Baciati dalla sfortuna e Unstoppable - Fuori controllo

Spettacolo: Ultime gallery

Chris Pine compie 45 anni, i film più belli dell’attore. FOTO

Cinema

Nato il 26 agosto 1980, è noto in particolar modo per aver interpretato il ruolo di James T. Kirk...

16 foto

Macaulay Culkin compie 45 anni, i personaggi più famosi dell’attore

Cinema

Nato il 26 agosto 1980, è considerato uno dei più celebri bambini prodigio del cinema di tutti i...

13 foto

Mostra del Cinema di Venezia, la carriera di Emanuela Fanelli. FOTO

Cinema

Emanuela Fanelli sarà la conduttrice delle serate di apertura e chiusura dell’82esima edizione...

11 foto

Carosello Carosone, il cast del film con Eduardo Scarpetta. FOTO

Cinema

Un viaggio nel tempo, alla scoperta del percorso artistico di Renato Carosone e del suo gruppo,...

9 foto

Elvis, il cast del film di Baz Luhrmann sulla vita di Presley. FOTO

Cinema

L'acclamato regista australiano ha girato negli studi Warner Bros. del Queensland, nel suo Paese,...

11 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Mostra del Cinema di Venezia, Gal Gadot e Gerard Butler non ci saranno

    Cinema

    L'attrice israeliana e l'attore britannico, co-protagonisti del film Fuori Concorso In the Hand...

    KPop Demon Hunters, il film sbarca al cinema (e arriva il karaoke)

    Cinema

    Al cinema per un solo weekend, in oltre 1700 sale, il film d'animazione ha sbancato il...

    Blade Runner 2099, la serie tv arriverà su Prime Video nel 2026

    Serie TV

    stando a quanto rilanciato da Deadline, la serie tv, attualmente in fase di post-produzione,...