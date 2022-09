Anne Hathaway e Anna Wintour insieme alle sfilate

“Tutti vorrebbero essere noi”. Questa frase, diventata iconica, è il simbolo di ciò che rappresenta il film Il diavolo veste Prada, ispirato alle vicende di Anna Wintour, storica direttrice di Vogue. Un film, ovviamente romanzato, che racconta la vita di Miranda Priestley (Meryl Streep) e di Andy Sachs ( Anne Hathaway ), giovane giornalista desiderosa di trovare la sua strada e che, per caso, si ritrova a lavorare come seconda segretaria nella prestigiosa rivista Runway, di cui Miranda è direttrice. In questi giorni di fashion week a New York, i fan del film non hanno potuto non notare una straordinaria coincidenza, diventata subito virale, merito anche del look dell’attrice che, a una sfilata, si è trovata seduta proprio accanto alla (vera) direttrice di Vogue.

L’incontro tra Anne Hathaway e Anna Wintour

La suggestione sull’incontro tra l’attrice e la direttrice di Vogue nasce anche dal look scelto da Anne Hathaway per partecipare alla sfilata Primavera/Estate 2023 di Tom Ford, uno dei marchi più prestigiosi che hanno calcato le passerelle degli eventi di New York. L’attrice, infatti, ha scelto di vestirsi esattamente come il suo personaggio nel film, scegliendo anche di riproporre la stessa acconciatura del personaggio che l’ha portata alla ribalta mondiale, con la frangetta e un raccolto morbido. Per il front row della sfilata Tom Ford, Anne Hathaway ha indossato una lunga maglia a collo alto abbinata a un paio di shorts, il tutto coordinato con un cappotto marrone e un paio di decollete alla moda. Ma non è la prima volta che Anne Hathaway sceglie di ricalcare lo stile di Andy, come dimostra anche il look indossato alla sfilata Haute Couture Autunno/Inverno 2022-23 di Valentino. E vedere le due, icone in ciascun loro campo, sedute insieme in prima fila alla sfilata di New York non può che riportare la mente alla sequenza immagini della pellicola, in cui le due si trovano, esattamente in quella posizione, durante le sfilate della fashion week di Parigi, dove Andy Sachs ha accompagnato Miranda Priestley.