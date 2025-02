Ne Zha 2 da record al box office, film d’animazione cinese più visto

La pellicola ha battuto Inside Out 2, diventando il film d'animazione più redditizio di sempre. Un fenomeno cinematografico globale che ha superato ogni previsione: il lungometraggio che sta dominando il botteghino nel 2025 non arriva né dalla Marvel, né dalla Pixar, né da James Cameron. Anzi, il pubblico occidentale ne sa ben poco, poiché è stato distribuito in poche sale negli Stati Uniti



Ne Zha 2 entra nella storia: il film d’animazione cinese diventa il più visto di sempre.

E voi direte: “Ma come? Non ne ho mai sentito nemmeno parlare!”. E infatti in occidente questa pellicola asiatica è ben poco conosciuta, benché dall’altra parte del mondo stia battendo ogni record possibile e immaginabile.

Questo film ha battuto Inside Out 2, diventando il film d'animazione più redditizio di sempre. Un fenomeno cinematografico globale che ha superato ogni previsione: il lungometraggio che sta dominando il botteghino nel 2025 non arriva né dalla Marvel, né dalla Pixar, né da James Cameron. Anzi, il pubblico occidentale ne sa ben poco, poiché è stato distribuito in poche sale negli Stati Uniti. Si tratta di un colossal d’animazione cinese che ha infranto record su record, incassando 1,9 miliardi di dollari in appena quattro settimane su un'incredibile rete di 80.000 schermi. E tutto questo senza neanche approdare nel più grande mercato cinematografico mondiale.

Ne Zha 2 è il film più redditizio in un singolo territorio Grazie allo straordinario risultato sopracitato (in termini di numeri, quelli che trovate nel paragrafo precedente), il film è ora il più redditizio in un singolo territorio, superando Star Wars: Il risveglio della Forza (2015), che aveva incassato 936,7 milioni di dollari in Nord America. Ma la vera impresa è il tempo impiegato: se il film di Star Wars ha raggiunto il record in 165 giorni, Ne Zha 2 lo ha fatto in appena 11 giorni. Ha dell'incredibile, davvero… Inoltre, il film ha scalzato Inside Out 2 (2024) come film d'animazione con il maggior incasso di sempre, lasciandolo fermo a 1,66 miliardi di dollari. Ora il traguardo dei 2 miliardi è dietro l'angolo, consolidando il film come orgoglio nazionale cinese proprio mentre gli equilibri geopolitici con gli Stati Uniti si fanno tesi.

Un simbolo del patriottismo cinese "Guardare Ne Zha 2 è diventato un atto patriottico", afferma Stanley Rosen, esperto di cinema e politica della USC che è stato interpellato da Rebecca Rubin e Naman Ramachandran del magazine Variety. "Il suo successo è diventato una prova di forza contro i colossi di Hollywood", prosegue Rosen. Il film è stato spinto da recensioni entusiastiche, un'uscita strategica durante il Capodanno Lunare (che in occidente viene chiamato "Capodanno cinese") e un'ondata di nazionalismo. Secondo le proiezioni della piattaforma Maoyan, potrebbe raggiungere i 2,09 miliardi di dollari prima della fine della programmazione, piazzandosi come quinto film con il maggiore incasso della storia, tra Titanic (2,26 miliardi) e Star Wars: Il risveglio della Forza (2,07 miliardi).

Un film con un successo strepitoso in Cina E mentre i blockbuster americani si affidano al mercato globale per raggiungere cifre da record, Ne Zha 2 ha ottenuto il suo successo quasi esclusivamente in Cina. Negli Stati Uniti, il film ha incassato 15 milioni di dollari in 800 sale, un risultato modesto a livello globale, ma sorprendente per un film in lingua cinese. "Anche dopo la fine delle festività, il film ha mantenuto un ritmo impressionante", afferma Lai Li, analista per la piattaforma Maoyan Entertainment. "In alcuni momenti ha dominato oltre il 70% del mercato. Stiamo costantemente aggiornando le previsioni, perché il suo successo continua a superare le aspettative."

Un sequel che ha stravolto ogni pronostico Ne Zha 2 è un’epica avventura fantasy basata sulla mitologia cinese e segue le vicende di un bambino-demone ribelle. Il film è il sequel di Ne Zha (2019), che aveva incassato 726 milioni di dollari a livello globale. Un ottimo risultato, ma nulla in confronto al successo del secondo capitolo. Se il primo film venne rilasciato in estate, Ne Zha 2 ha esordito durante il Capodanno Lunare, il periodo perfetto per attirare milioni di spettatori in ferie.

"Quando un fenomeno esplode, diventa virale, come il caso Barbenheimer," spiega Stanley Rosen ai microfoni di Variety. "Se tutti ne parlano, devi vederlo, magari anche più volte." Il pubblico cinese ha risposto con entusiasmo, attratto dalla possibilità di vedere una grande produzione animata radicata nella propria cultura. "Il film intreccia mitologia cinese e temi attuali come la giustizia sociale," afferma Adrian Tong, analista di Media Partners Asia. "È una combinazione irresistibile per le nuove generazioni."

Un colosso al pari dei grandi franchise di Hollywood I produttori esecutivi Christopher Chen e Alina Yan Qiu paragonano il successo di Ne Zha 2 alla crescita esplosiva del franchise Terminator. “Il primo Terminator (1984) incassò 78 milioni di dollari, ma Terminator 2 (1991) balzò a 520 milioni, grazie ai progressi tecnologici. La stessa cosa è accaduta con Ne Zha 2: gli avanzamenti nell’animazione CGI hanno portato il film a un livello superiore". Il film ha ottenuto un successo strepitoso anche nei cinema IMAX, generando 131 milioni di dollari, più di Avengers: Endgame (2019), che si era fermato a 83,5 milioni in Cina.

"Pensavamo che il ritmo sarebbe rallentato, ma i numeri continuano a essere straordinari," commenta Richard Gelfond, CEO di IMAX. "Il pubblico aspettava da tempo un film animato di questa portata".

Il cinema cinese prende il volo Negli ultimi dieci anni, i film hollywoodiani dominavano il mercato cinese, con titoli come Avatar e Avengers: Endgame che incassavano centinaia di milioni nel Paese. Ma ora la situazione è cambiata. Dopo aver superato temporaneamente il Nord America come primo mercato cinematografico mondiale nel 2020 e 2021, la Cina ha visto un calo degli incassi nel 2024, scendendo a 5,9 miliardi di dollari (-23% rispetto al 2023 e -27% rispetto ai livelli pre-pandemia).

Nonostante ciò, gli analisti sono ottimisti: bastano pochi successi colossali per rimettere in moto l’intera industria. "Film di qualità possono rilanciare il box office", conclude l’esperto di cinema e politica della USC Stanley Rosen in un approfondimento concesso a Variety. "La vera domanda è: riusciranno a produrre altri Ne Zha per mantenere questo slancio?”.

