Inside Out 3, il regista Kelsey Mann: "Vogliono vedere Riley crescere”

Cinema

Il tour promozionale del secondo capitolo della pellicola animata premiata con l'Oscar ha fatto tappa nella Capitale per una serata speciale al The Space Cinema Moderno alla quale hanno partecipato buna parte dei membri del cast vocale italiano e tanti volti noti del mondo dello spettacolo nostrano con le famiglie al seguito. Pilar Fogliati e Deva Cassel hanno fatto sfoggio del loro fascino al photocall. Ecco gli scatti dell'evento

Pilar Fogliati è stata una delle protagoniste della notte romana dedicata a Inside Out 2 , sequel del film d'animazione Disney e Pixar, successo internazionale del 2015. L'attrice, sceneggiatrice e regista è la voce di Ansia, una delle nuove emozioni che si affacciano nella mente della protagonista della storia, ormai adolescente. Per l'evento ha stregato tutti col suo look esuberante, un dress intagliato tutto fiori rossi vivaci

In Inside Out 2 Fogliati è la doppiatrice italiana di Ansia che, nella versione originale ha la voce di Maya Hawke, l'attrice figlia d'arte di Uma Thurman ed Ethan Hawke

Marta Filippi, l'attrice comica romana, in Inside Out 2 è Invidia, che in originale è doppiata da Ayo Edibiri, star di The Bear. In foto con lei c'è il fidanzato Matteo Branciamore