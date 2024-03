10/12 ©Webphoto

Anche Ninni Bruschetta fa parte del cast in qualità di produttore che lavora con il regista protagonista. In questo scatto vediamo l'attore in un'immagine non del film in questione ma in una foto di scena del 2022 dal film Spaccaossa, pellicola diretta e interpretata da Vincenzo Pirrotta in cui Bruschetta interpreta Francesco. Ninni Bruschetta dal 2007 ha interpretato il personaggio di Duccio Patanè, un direttore della fotografia cocainomane, nella serie TV Boris e poi in Boris - Il film