Festa del Cinema di Roma, i voti ai look del nono red carpet

5/6 ©Getty

La ventinovenne Zoe Sidel è un'attrice, una modella e una fashion stylist e, come molti suoi coetanei, coltiva contemporaneamente molti talenti. Il suo look è ricercatissimo e pieno di dettagli da ammirare. Anche il makeup, con lo sguardo in risalto, è notevole. Non le manca certo lo stile. Voto: 8.5