Festival del cinema di Cannes 2023, è il giorno di Nanni Moretti

Oggi la proiezione del film in concorso di Nanni Moretti Il sol dell’avvenire, con Marcherita Buy, Silvio Orlando e Barbora Bobulova. Tra gli appuntamenti della giornata anche La passion de Dodin Bouffant, con Juliette Binoche Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Come ogni anno, la 76ª edizione del Festival del cinema di Cannes (LO SPECIALE), sta riunendo il meglio del grande schermo internazionale e anche la giornata di oggi propone un calendario ricco di eventi importanti, a partire dalla proiezione del film in concorso di Nanni Moretti, Il sol dell’avvenire. Di seguito, tutti gli appuntamenti da non perdere nella giornata di oggi, mercoledì 24 maggio, al Festival del cinema di Cannes.

FILM IN CONCORSO La passion de Dodin Bouffant, film diretto da Trần Anh Hùng, regista e sceneggiatore vietnamita naturalizzato francese. Siamo nella Francia del XIX secolo e i protagonisti sono Eugénie, interpretata da Juliette Binoche , e lo chef Dodin Bouffant, interpretato da Benoît Magimel, presente anche nel film drammatico Omar la fraise di Elias Belkeddar, proiettato fuori concorso nella giornata di venerdì 19 maggio . Nel film La passion de Dodin Bouffant, i due protagonisti cucinano piatti di altissimo livello, grazie anche alla forte complicità presente tra i due e, quando Dodin chiederà ad Eugénie di sposarlo, si troverà a doverla conquistare proprio attraverso la cucina. Il secondo film in gara per la Palma d’oro è Il sol dell’avvenire, di e con Nanni Moretti, ma anche con Margherita Buy , Silvio Orlando e Barbora Bobulova. La pellicola segue le vicende di Giovanni, il quale dirige, tra mille incertezze, un film sulla vita di un intellettuale comunista nel fatidico 1956, l'anno dell'invasione sovietica dell'Ungheria. Nel frattempo, il suo matrimonio va in crisi e le scene del film che sta girando si intrecciano con la sua storia personale. Il regista italiano Nanni Moretti, non è nuovo ai meriti e ai riconoscimenti del Festival del Cinema di Cannes: nel 2001, ha vinto la Palma d’oro con La stanza del figlio e, nel 2021, dopo la proiezione del film Tre piani, il pubblico di oltre 2300 spettatori del Grand Theatre si è lasciato andare ad una standing ovation di oltre dieci minuti. In gara al Festival del cinema di Cannes 2023 ci sono anche altri due registi italiani, Marco Bellocchio con Rapito e Alice Rohrwacher con La chimera. approfondimento Cannes 2023, il programma del festival del Cinema

FOTOGALLERY Foto tratte dalla pagina ufficiale del Festival di Cannes Continua gallery %s Foto rimanenti Cinema Festival di Cannes 2023, tutti i film in Concorso. FOTO Nel corso della 76ª edizione della kermesse cinematografica, in programma dal 16 al 27 maggio, 21 titoli si contenderanno la Palma d'Oro che sarà assegnata dalla giuria presieduta dal regista svedese Ruben Östlund. Tra i candidati ci sono anche i tre film italiani Il sol dell'Avvenire di Nanni Moretti, La chimera di Alice Rohrwacher e Rapito di Marco Bellocchio Il thriller psicologico Anatomie d'une Chute, diretto da Justine Triet, scava nei segreti di una famiglia incentrata sulla figura della scrittrice tedesca Sandra, che vive con il marito Samuel e il figlio non vedente Daniel in un remoto chalet di montagna sulle Alpi francesi. Dopo la morte di Samuel, avvenuta in circostanze misteriose, Sandra viene arrestata per omicidio e il processo svela non solo la complessa relazione con il marito, ma anche la personalità ambigua della donna. Complica inoltre la situazione la testimonianza di Daniel Il film Asteroid City, diretto da Wes Anderson, racconta l'itinerario di una convention di giovani astronomi e cadetti spaziali, organizzata nel 1955 in un'immaginaria città americana nel deserto, che viene spettacolarmente sconvolto da eventi che cambiano il mondo. L'impianto corale della pellicola schiera un cast stellare che include, tra gli altri, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Edward Norton, Bryan Cranston, Adrien Brody, Matt Dillon, Willem Dafoe, Margot Robbie e Jeff Goldblum La pellicola Banel e Adama, diretta dalla regista senegalese Ramata-Toulaye Sy, racconta la storia d'amore di una giovane coppia di sposi in un remoto villaggio nel nord del Senegal. Per loro non esiste altro, ma il sentimento che li unisce si scontra con le regole della loro comunità

FILM FUORI CONCORSO Kennedy di Anurag Kashyap, film poliziesco che vede l’omonimo Kennedy (Rahul Bhat) come protagonista, un ex poliziotto a lungo ritenuto morto. L’uomo opera ancora per il sistema corrotto, mentre cerca la redenzione. Il film segna la terza collaborazione del regista Kashyap e l’attore Bhat, dopo Ugly del 2013 e Dobaaraa del 2022. GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film

UN CERTAIN REGARD Mercoledì 24 maggio, in programmazione per la sezione del Festival di Cannes Un Certain Regard, ci sono Hopeless di Chang-Hoon Kim e Kadib Abyad della giovane regista marocchina Asmae El Moudir. Il primo, drammatico, racconta la storia di alcune persone pericolose, che compiono scelte rischiose per cercare di fuggire dalle loro vite infernali. Il secondo, invece, è un documentario girato dalla regista nella propria casa di infanzia a Casablanca: Asmae è convinta che la bambina ritratta in una vecchia foto non sia lei, iniziando così un’indagine nella quale metterà il discussione il racconto della sua famiglia, la memoria del suo quartiere e del suo paese. approfondimento Festival di Cannes 2023, tutte le trame dei film in Concorso

CANNES PREMIÈRE La regista e sceneggiatrice francese Valérie Donzelli propone L'amour et les forets: quando Blanche (Virginie Efira) incontra Grégoire (Melvil Poupaud), pensa di aver trovato l'uomo giusto e va a vivere con lui, lontano dalla famiglia e dalla sorella gemella Rose. Ben presto, purtroppo, capirà di trovarsi sotto l'influenza di un uomo possessivo e pericoloso.