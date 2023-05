Festival del cinema di Cannes 2023, programma di venerdì 19 maggio

Gli appuntamenti da non perdere, tra film in gara per la Palma d’oro e titoli fuori concorso

Il programma di Cannes 2023, come ogni anno, tra proiezioni in anteprima ed ospiti molto attesi, è ricco di appuntamenti imperdibili per tutti i cinefili e non ( LO SPECIALE ). D’altro canto, il weekend si sta avvicinando, e con lui anche la sfilata di star sul tappeto roso e ulteriori appuntamenti glamour. Di seguito, i momenti da non perdere per la giornata di venerdì 19 maggio .

I film in concorso

About Dry Grasses di Nuri Bilge Ceylan, è il primo tra i titoli in competizione nella speranza di aggiudicarsi la Palma d’oro. Il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico turco, non è nuovo ai riconoscimenti del Festival di Cannes: nel 2003, ha vinto il Grand Prix Speciale della Giura per il film Uzak, nel 2008 il premio per la miglior regia con il film Le tre sciemmie, nuovamente nel 2011 il Grand Prix Speciale della Giuria con il titolo C’era una volta in Anatolia e infine, nel 2014, la Palma d’oro per il film Il regno d’inverno - Winter Sleep. Nel titolo in concorso a Cannes 2023, About Dry Grasses, vediamo protagonista un giovane insegnante d’arte isolato in un villaggio dell’Anatolia che, dopo una serie di eventi inspiegabili, perde le speranze di fuggire dalla vita a cui sembra destinato, fino a quando non incontra un’altra giovane insegnante, Nuray.

The Zone of Interest, di Jonathan Glazer, è il secondo film in concorso. La pellicola, segue la storia vera di Rudolf Hoss, storico comandante del campo di concentramento di Auschwitz, e di sua moglie Hedwig Hensel, mentre cercano di costruirsi una vita da “cartolina” con i loro figli, in una villetta con giardino adiacente al campo di sterminio, a sole poche centinaia di metri dai forni crematori.

Venerdì 19 maggio, il programma dei titoli in concorso si chiude con il film Four Daughters della regista Kauther Ben Hania. Il film parla di Olfa, una donna tunisina, madre di quattro figlie, che si trova a fare i conti con la scomparsa di due di loro. La pellicola, è un’operazione curiosa che mescola realtà e fiction.