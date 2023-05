8/19 ©Getty

Cindy Bruna, che è già stata una delle più fotografate del Festival di Cannes 2023, sfoggia un ennesimo look notevole che mette in risalto la sua fisicità da passerella. Questa volta il look si compone di un body corsetto doppiato in tulle, indossato con calze velate e scarpe col tacco, ed è completato da un cappello con la falda larga e un collier da favola. Voto: 8.5