Oscar 2023: i pronostici dei bookmaker sui film vincitori

Secondo le principali agenzie di scommesse Everything Everywhere All at Once sarà il probabile vincitore nella categoria miglior film. Michelle Yeoh e Cate Blanchett (grazie alla sua performance in Tar) si contenderanno la statuetta per la miglior protagonista, mentre l'Oscar per il miglior attore protagonista vede favorito Brendan Fraser con The Whale, ma attenzione a Colin Farrell, magnifico in Gli spiriti dell'Isola e ad Austin Butler, straordinario in Elvis Condividi

“Il miglior indovino è quello che congettura meglio”, diceva Euripide. E si sa: nessuno è più bravo a congetturare dei bookmaker. Quindi, in attesa di conoscere vincitori e vinti della 95.ma edizione degli Academy Awards (QUI LO SPECIALE), trasmessa in diretta nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo dalle 2315 su Sky Cinema Oscar®, Sky Uno, in chiaro su TV8 e in streaming su NOW), scopriamo insieme quali potrebbero essere i film e le star che faranno incetta di statuette. Senza dimenticare che, comunque, le sorprese sono sempre dietro l’angolo, quando si tratta di Oscar. QUIZ OSCAR: SCOPRI QUANTE NE SAI?

Pronostici Oscar 2023: miglior attrice protagonista approfondimento Oscar 2023, polemica sul post di Michelle Yeoh su Cate Blanchett In questo caso dovrebbe trattarsi di una sfida a due. In virtù della straordinaria performance attoriale nei panni della vulcanica e controversa direttrice d’orchestra in Tar, Cate Blanchett potrebbe portarsi a casa il suo terzo Oscar dopo quelli vinti nel 2005 per The Aviator e nel 2014 per Blue Jasmine L’altra candidata più probabile per la vittoria finale è Michelle Yeoh. La star malese di origini cinesi, grazie all'interpretazione di Evelyn Quan Wang nella pellicola Everything Everywhere All at Once si è aggiudicata il Golden Globe nella sezione migliore attrice in un film commedia o musicale e lo Screen Actors Guild Awards. Pochissime speranze di vittoria, invece, per Ana de Armas (Blonde), Andrea Riseborough (To Leslie) e Michelle Williams (The Fabelmans).

Pronostici Oscar 2023: miglior attore protagonista approfondimento Oscar 2023, Miglior Attore Protagonista: tutti i candidati. FOTO Brendan Fraser ha conquistato critica e pubblico con The Whale. Premiata ai Critics' Choice Awards e Satellite Award, una performance fantastica e commovente che è piaciuta anche a quelli che non s ono rimasti particolarmente entusiasti del film firmato da Darren Aronofsky e tratto dall'omonima opera teatrale del 2012 scritta da Samuel D. Hunter, L’ex protagonista della saga cinematografica della Mummia dovrà vedersela con il Colin Farrell di Gli spiriti dell’Isola (vincitore della coppa volpi all’ultima Mostra del cinema di Venezia) e con Austin Butler, davvero eccezionale in Elvis. Assai improbabile che l’Oscar come miglior protagonista venga vinto da Bill Nighy (Living) o Paul Mescal (Aftersun)

Pronostici Oscar 2023: miglior regia approfondimento Oscar 2023, il red carpet cambia colore e diventa champagne Due mondi si affrontano in questo scontro per aggiudicarsi la vittoria. Da un parte ci sono i The Daniels, ossia, Daniel Kwan e Daniel Scheinert. Con Everything Everywhere All at Once hanno trionfato ai prestigiosi Directors Guild of America Award, considerato come il più attendibile anticipatore della vittoria al premio Oscar. Dall’Altra c’è Steven Spielberg, uno dei più grandi cineasti della storia del cinema. Con l’autobiografico e toccante The Fabelmans ha ottenuta la sua nona nomination come miglior regista. La statuetta per la regia l’ha già vinta due volte, grazie Salvate il soldato Ryan e Schindler's List. Pressoché impossible che Martin McDonagh (Gli spiriti dell'isola) Todd Field (Tar) e Ruben Ostlund (Triangle of Sadness) vincano l’ambito riconoscimento.

Pronostici Oscar 2023. Miglior attrice non protagonista approfondimento Oscar 2023, nomination per la Miglior Attrice non Protagonista. FOTO Sono tre le star favorite, per questa categoria. La pù gettonata per la vittoria è Angela Bassett. Nei panni sontuosi della magnifica regina Madre Ramonda di Wakanda: Forever ha già vinto il Golden Globe. Ma la volitiva attrice afroamericana dovrà vedersela con l’irlandese Kerry Condon, premiata ai Bafta grazie alla sua interpretazione in Gli Spiriti dell’isola e con Jamie Lee Curtis inflessibile e crudele agente delle tasse in Everything Everywhere all At Once.

Pronostici Oscar 2023. Miglior attore non protagonista approfondimento Oscar 2023, Miglior Attore non Protagonista: tutte le nomination. FOTO Forse si tratta della categoria in cui la vittoria finale è data più per scontata, almeno a giudicare dalle quote delle agenzie di scommesse. Ke Huy Quan, attore statunitense di origini vietnamite, ha già pronto il discorso di ringraziamento per l’Oscar che si aggiudicherà grazie al personaggio dell’imbelle marito di Michelle Yeoh in Everything Everywhere All at Once. Con ogni probabilità Barry Keoghan, Brendan Gleason, Brian Tyree Henry e Judd Hirsch, come le stelle staranno a guardare.