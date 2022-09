Venezia 79, arrivano Sigourney Weaver e Isabelle Huppert

La 79esima edizione della Mostra del Cinema arriva alla sua terza giornata. Anche oggi si prevede una pioggia di star al Lido, da Sigourney Weaver, progonista del film fuori concorso Master Gardener il cui regista, Paul Schrader, riceverà stasera il Leone d’Oro alla Carriera, a Isabelle Huppert, interprete del film La Syndacaliste in concorso nella Sezione Orizzonti. Grande attesa per l'arrivo di Timothée Chalamet protagonista di "Bones And All", il nuovo film diretto da Luca Guadagnino