Festival di Venezia 2022, 5 italiani in concorso: il programma

Le parole del direttore Alberto Barbera

Festival di Venezia 2022, ecco il manifesto ufficiale della Mostra

“Se i festival sono – come si suol dire con una metafora abusata – finestre aperte sul mondo, la finestra di #Venezia79 non può certamente ignorare ciò che accade sotto i nostri occhi. Non avremmo mai pensato di doverci confrontare con la guerra di aggressione in Ucraina, con le democrazie minacciate dall' imperialismo di Putin, con i tre cineasti iraniani dissidenti Jafar Panahi (e' in concorso in questa edizione con 'Khers nist') Mohammad Rasoulof e Mostafa Al Ahmad arrestati in Iran e con la condanna della giovane produttrice turca Cigdem Mater. Il festival annuncerà delle iniziative in merito, perché i festival non sono delle bolle chiuse che non guardano la realtà”. Con queste parole il direttore Alberto Barbera ha aperto la conferenza stampa del 79mo Festival del cinema.