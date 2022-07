Festival di Venezia, annunciate le Giurie di Orizzonti e Opera Prima

approfondimento

Venezia 2022, Leone d'Oro alla carriera a Catherine Deneuve

Insieme a lei, la regista italiana Laura Bispuri (Il paradiso del Pavone), il regista americano Antonio Campos (la serie The Staircase per la HBO Max, con Colin Firth, Toni Collette e Juliette Binoche il suo ultimo lavoro), la regista algerina Sofia Djama (Les bienheureux), il critico francese Edouard Waintrop (ex direttore della Quinzaine di Cannes). La Giuria Orizzonti assegnerà - senza possibilità di ex-aequo - i seguenti premi: Premio Orizzonti per il miglior film, Premio Orizzonti per la migliore regia, Premio Speciale della Giuria Orizzonti, Premio Orizzonti per la miglior interpretazione femminile, Premio Orizzonti per la migliore interpretazione maschile, Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura, Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio.