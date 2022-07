Venezia 2022, Il doc Marcia su Roma inaugura Le Giornate degli autori

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

La sezione indipendente promossa da ANAC e 100autori nell’ambito della Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia annuncia che il 31 agosto, insieme al primo film in concorso della selezione ufficiale firmata dalla direttrice artistica Gaia Furrer, sarà proprio Marcia su Roma il film-documento di Mark Cousins, già regista di The Story of Film: An Odissey a caratterizzare un programma in cui le opere di finzione e quelle documentarie hanno pari dignità e rispondono a una linea editoriale ispirata al cinema degli autori, al cinema del coraggio.