Climate Social Camp, le pellicole sulla salvaguardia della Terra

Da lunedì 25 a venerdì 29 luglio Torino ospiterà il Climate Social Camp, a cui prenderà parte anche Greta Thunberg. La fondatrice del movimento Fridays for Future è infatti attesa nel capoluogo piemontese insieme ad altri 500 attivisti per l’ambiente provenienti non solo da tutta l’Europa, ma anche da Sud America, Africa, Asia e Australia. Nel corso degli anni numerose pellicole hanno trattato il tema: dalla natura all’importanza di salvaguardare il pianeta fino ai sempre più drastici cambiamenti climatici