Giornata Ambiente, dal Pakistan al Kenya: eventi in giro per il mondo

Alberi da piantare in India e in Pakistan, spiagge da bonificare a Hong Kong, spazi delle comunità rurali da pulire in Kenya. Ecco le iniziative dell'appuntamento globale che quest'anno apre il Decennio delle Nazioni Unite per il ripristino dell'ecosistema

Dal Pakistan al Kenya, da Hong Kong all'India, senza dimenticare i social. La Giornata mondiale dell'Ambiente, proclamata dall'Onu nel 1972 ed in programma ogni anno il 5 giugno, prevede una serie di eventi in giro per il mondo e per il web. La Giornata, quest'anno, apre il Decennio delle Nazioni Unite per il ripristino dell'ecosistema: uno sforzo globale decennale per prevenire, fermare e invertire il degrado degli ambienti naturali.



Le iniziative nel mondo e sui social leggi anche Giornata ambiente, su Sky TG24 l’incontro con il ministro Cingolani Attivisti e non solo in tutto il mondo oggi sono impegnati in iniziative a tutela della natura, da piantare alberi in India a bonificare le spiagge a Hong Kong, pulire gli spazi delle comunità rurali in Kenya. Quest'anno il Pakistan è il paese ospite della Giornata, e lancia il suo progetto "Tsunami di 10 miliardi di alberi", che punta a piantare 10 miliardi di alberi al 2023. E sui social media, si potrà prendere parte alla "Snap Challenge" per mostrare online comportamenti virtuosi nei confronti dell'ecosistema. Gli hashtag della Giornata Mondiale dell'Ambiente 2021 sono #GenerationRestoration e #WorldEnvironmentDay.