(Im)Perfetti Criminali, il nuovo film Sky Original tra action e comedy

Il 9 maggio su Sky Cinema in streaming su NOW e disponibile on demand, appuntamento con la prima visione assoluta della pellicola diretta da Alessio Maria Federici. Tra rapine e risate, scopriamo i protagonist di questa commedia assolutamente sorprendente

Ace Bonner (Robert Preston): “Se questo mondo è tutto per i vincitori, che cosa resta ai perdenti?” Junior Bonner (Steve McQueen): “Qualcuno deve pur tenere fermi i cavalli.”

Questo scambio di battute tra padre e figlio è tratto da L'ultimo Buscadero, capolavoro di Sam Peckinpah, datato 1972. Ma forse nel 2022, c’è qualche possibilità di successo anche per quelli che non hanno vinto mai. A suggerci questa nuova speranza è (Im)Perfetti Criminali, il nuovo film Sky Original che arriva il 9 maggio su Sky Cinema in streaming su NOW e disponibile on demand. A dirigere la pellicola c’è Alessio Maria Federici, regista dalle straordinarie capacità tecniche (basta guardare la commedia sentimentale Quattro Metà per rendersene conto.). Il cineasta, oltre a essere un fucinatore di ilarità e un fuoriclasse delle riprese è riuscito a miscelare alla perfezione le atmosfere dei colpi gobbi all’italiana, il candore dei Soliti Ignoti di Monicelli (GUARDA IL VIDEO) che alla fine rubano un piatto di pasta e ceci, con il coté degli Heist-Movie americani alla Ocean's Eleven. E il tutto è impreziosito da una colonna sonora che omaggia la saga di 007, perché Federici di musica è un grande cultore ed esperto Cosi il film risulta un fim incentrato su una rapina n cui l’umanità, e la capacità tutta italiana di improvvisare incontrano la precisione cartesiana dei grandi furti rappresentati da Hollywood.

Il risultato è una commedia garbata, divertente, in cui non mancano sequenze spettacolari come quella in cui i protagonisti si calano dall’ ottavo piano di un Hotel. Un’opera che ci riserva un finale completamente imprevedibile e tutto da scoprire. Una sorta di “Scasso matto”, interpretato da un cast azzeccatissimo e dai cameo di Pino Insegno e di Roberta Bruzzone (GUARDA IL VIDEO). E proprio la volitiva criminologa è protagonista di uno spasso speciale (in onda il 9 maggio alle 23.20 su SC Comedy, ) in cui interroga il regista Alessio Maria Federici. Perché in (Im)Perfetti Criminali le sorprese non finiscono mai.