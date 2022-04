2/15

Gli Idoli delle donne racconta la storia di Filippo (Francesco Arca, nella foto) il gigolò più avvenente e desiderato in circolazione. Non spicca per intelligenza e acume, anzi, ma è incredibilmente sexy. Peccato però che a causa di un incidente Filippo debba sottoporsi a una plastica che gli stravolge i connotati facendolo risvegliare con un viso e un corpo completamente diversi, diversamente belli… (quelli di Lillo).

Gli Idoli delle donne, al via le riprese del film