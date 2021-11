Boris 4, Mariano è tornato: l'annuncio di Corrado Guzzanti

L’attore ha annunciato su Instagram il ritorno di Mariano Giusti per la quarta stagione della serie, attualmente in fase di realizzazione

In Boris 4 tornerà anche Mariano Giusti, interpretato da Corrado Guzzanti . A rivelarlo è stato lo stesso attore, che presto vedremo anche in LOL 2, tramite una storia su Instagram.

Boris 4, il ritorno di Mariano Giusti

Nella serie Corrado Guzzanti interpreta Mariano Giusti, un attore che, a sua volta, interpreta il personaggio del conte, ovvero l'antagonista de “Gli occhi del cuore 2”. Si tratta di un attore psicologicamente instabile che ha creato non pochi problemi al cast e alla troupe della fiction con i suoi improvvisi scatti d'ira, a volte conclusi con veri e propri incendi appiccati al set e la ripetuta distruzione del suo camerino. I creatori della serie hanno dichiarato che per la scelta di questo personaggio hanno preso spunto da un avvenimento realmente accaduto, in un cui un attore non faceva altro che spaccare i camerini del set. Altri attori avevano annunciato, via social, di essere tornati a vestire i panni dei loro personaggi in Boris: Francesco Pannofino e la sorella di Corrado, Caterina Guzzanti, hanno ripreso i ruoli del regista Renè Ferretti e dell’assistente di regia Arianna. Anche Carolina Crescentini aveva annunciato il ritorno del suo storico personaggio, Corinna.