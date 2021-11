Boris 4, il ritorno di Corinna: FOTO

Cast originario e new entry di nuovo sul set per una nuova fiction italiana, in un mondo diviso tra influencer e streaming

Boris mostra il dietro le quinte della produzione televisiva italiana, offrendo un’ilarità caustica e personaggi fuori da ogni schema. Uno di questi è Corinna , meglio nota come la cagna maledetta. A interpretarla è Carolina Crescentini , che ha trovato spazio in tutte le stagioni dello show e anche nel film.

Le prime tre stagioni ruotano intorno a una fiction italiana, Gli occhi del cuore, così come a tutte le difficoltà che si incontrano per riuscire a produrre un prodotto del genere. Gli equilibri sul set sono molto fragili, così come nei palazzi della Rete. Questo progetto dovrebbe essere stato ufficialmente lasciato alle spalle, dopo anche il tentativo di René Ferretti di proporre qualcosa di qualitativamente superiore, sia in televisione che al cinema.

Da svariate settimane hanno avuto inizio le riprese della quarta stagione di Boris, che sarà trasmessa su Disney+, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick . A porre la propria firma sul progetto sono due dei tre autori originari, ovvero Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo. Purtroppo per il mondo dello spettacolo italiano, infatti, Mattia Torre è scomparso nel 2019.

approfondimento

Boris, iniziate le riprese della quarta stagione

Il suo sogno si è infranto in entrambi i casi, passando dalla “locura” del piccolo schermo alla commedia in stile “cinepanettone” del grande schermo. Non si hanno grandi informazioni in merito ma pare ci sarà il ritorno dell’intera troupe sul set. Nuovo progetto alle porte ma negli ultimi anni la televisione e il mondo sono cambiati. L’intrattenimento è totalmente differente e passa attraverso svariati display digitali e sempre meno dalla televisione. I social sono cruciali, così come gli influencer e le piattaforme streaming. I protagonisti dovranno fronteggiare un panorama complesso, differente e identico allo stesso tempo, stando a determinati equilibri di potere.

Nove settimane di riprese previste con il cast originario e alcune new entry: